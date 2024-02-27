Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Sema Aydemir'den ilk paylaşım geldi: "En büyük cezam" Survivor'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Sema Aydemir'in paylaşımı...

ensonhaber.com

Survivor All Star 2024'te sular durulmuyor. Son bölümlerde sık sık yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi.

Survivor'da Pınar ile Sema Aydemir son dönemde sık sık yaşadıkları tartışma ile gündeme geliyordu.

Survivor'da Sema Aydemir ve Pınar birbirine girdi. Sinirlerine hakim olamayan Sema Aydemir kavga esnasında Pınar'a saldırdı.

Yaşanan büyük kavga sonrası Acun Ilıcalı acil durum konseyi düzenleyerek Sema Aydemir'i diskalifiye olduğunu duyurdu.

Sema'dan ilk paylaşım geldi

Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sema Aydemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, öğrendiğim gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim. Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam"