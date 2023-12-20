TV'de bugün: 20 Aralık 2023 Çarşamba yayın akışları!

Çarşamba günü farklı birçok yapım izleyicilerle buluşuyor.
Kanallarda diziler aksiyonu yükseltirken, sinema filmleri ve yarışmalar da eşlik ediyor.
Akşam saatlerinde Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Hükümet Kadın 2, Gönül Dağı, Şahane Hayatım ve MasterChef Türkiye All Star yayında olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 20 Aralık Çarşamba 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
Star TV yayın akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
TRT 1 yayın akışı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Diriliş Ertuğrul
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star