TV'de bugün: 20 Aralık 2023 Çarşamba yayın akışları! Çarşamba günü yapımları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte 20 Aralık 2023 TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

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Çarşamba günü farklı birçok yapım izleyicilerle buluşuyor.

Kanallarda diziler aksiyonu yükseltirken, sinema filmleri ve yarışmalar da eşlik ediyor.

Akşam saatlerinde Sandık Kokusu, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Hükümet Kadın 2, Gönül Dağı, Şahane Hayatım ve MasterChef Türkiye All Star yayında olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 20 Aralık Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

TRT 1 yayın akışı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

09:45 Aile

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star