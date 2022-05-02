Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! 'Sen iyice şaşırdın'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! 'Sen iyice şaşırdın'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren Demirel'in iddialı tarzına beğeni ve yorum yağdı.

2009 Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 18 yaşında tanıştığı futbolcu Volkan Demirel ile 2010 yılında nikah masasına oturdu.

Bu evliliğinden Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde sosyal medyadan ve magazin basınından uzak durdu.

Daha sonra oyunculuğa soyunan Demirel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisindw hayat verdiği Amelie karakteriyle adından söz ettiriyor.

İlk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen performansıyla alkış toplayan Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle beğeni rekorları kırıyor.

Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan tescilli güzel, son paylaşımıyla da sosyal medyayı salladı.

Derin dekolteli poz

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Zeynep Sever Demirel, iddialı tarzıyla hayranlarının dikkatini çekti.

Derin göğüs dekolteli bluzuyla çekildiği karelerini peş peşe paylaşan Demirel, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İki çocuk annesi Demirel'in fotoğrafları, bazı takipçileri tarafından çok beğenilirken bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

32 yaşındaki oyuncu ve modele, ''Yenge iyice şaşırdın'', ''Özüne dön Zeynep'', ''Bu kadar da olmaz biraz edep'', ''Güzelliğin göz kamaştırıyor'' yorumları yapıldı.