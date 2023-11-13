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Wanda Nara makyajsız paylaştı, sosyal medya şahlandı! "Icardi zevkli adam"

Wanda Nara makyajsız paylaştı, sosyal medya şahlandı! "Icardi zevkli adam" Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla da sık sık gündemde. Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Ünlü isim bu kez makyajsız pozunu yayınladı, sarı-kırmızılı taraftarlar akın etti.