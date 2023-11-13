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Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi'nin özel hayatı, futbol sahasındaki performansı kadar dikkat çekiyor.
Arjantinli oyuncunun güzeller güzeli eşi Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.
Ünlü isim makyajsız doğallığıyla dikkat çektiği bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarını büyüledi.
Sosyal medyayı sallayan bu cesur poz, sarı-kırmızılı taraftarları adeta telefona kilitledi.
Makyajsız pozuna yorum yağdı
Galatasaraylı taraftarların yengesi haline gelen Wanda Nara'nın makyajsız pozuna adeta yorum yağdı.
Sosyal medya kullanıcıları, ünlü isme iltifatlar yağdırdı. Bakan gözlerini alamıyor.