Yalı Çapkını 42. bölüm 2. fragmanı: Ferit, Seyran'ı kaptırdı! "Siz ne yapıyorsunuz burada?" Yeni sezonuyla ekranlara damga vuran Yalı Çapkını dizisinden yepyeni fragman geldi. Son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Kaya'nın Seyran aşkı giderek büyüyor. Bakın yeni bölümde neler olacak... İşte Yalı Çapkını 42. bölüm 2. fragmanı...

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ensonhaber.com

Star TV ekranlarında büyük bir başarı yakalayan Yalı Çapkını dizisi, son bölümüyle izleyicileri bir kez daha büyülemeyi başardı.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ gibi deneyimli oyuncuların bulunduğu dizi; aşk, tutku, entrika ve aile bağlarına odaklanarak karmaşık ilişkileri ustalıkla işliyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger'in üstlendiği dizi, izleyicileri her bölümde yeni sürprizlerle karşılıyor.

Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden 2. fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak...

Kaya, Seyran'a gönlünü kaptırdı!

Dizinin yeni bölümünde Ferit, Seyran'ı Kazım Ağa'dan koruyacak. Ancak ilişkilerine karıştığı için Kaya ve Nükhet'in evden gitmesini isteyecek.

Kaya için çok geç... Seyran'ı Ferit'in eline bırakmak istemiyor. Öte yandan Seyran içeceklerine ilaç konulduğunu anladı. Yalıda işler karışacak...