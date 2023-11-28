Yargı dizisinden Ceylin için şok karar: Hayranları yıkılacak Her Pazar Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Yargı dizisinden şaşırtan karar geldi. Ceylin karakteri ile gönüllerde taht kuran Pınar Deniz kararı, hayranlarını üzecek.

ensonhaber.com

Kanal D'nin en dikkat çeken yapımlarından biri olan ve ilk bölümünden bu yana seyircileri büyülemeyi başaran Yargı dizisi, her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, 73. bölümüyle Kanal D ekranlarında seyircilerle buluştu.

Ulusal sınırları aşarak uluslararası alanda da büyük başarı elde eden Yargı dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Telenovela" ödülünü kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatmıştı.

Dizi son bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ceylin ölecek mi?

Dizinin son bölümünde Ceylin, eski arkadaşı Tülin’i görmeye gitmişti. Tülin’in fenalaşması üzerine ona müdahale ediyordu.

Ceylin’in son sahnede Ilgaz ile yaptığı telefon konuşması akıllarda soru işareti bıraktı. Ceylin hayatının tehlikede olması, akıllara diziden ayrılma durumunu getirdi.

Pazar günü yayınlanacak olan yeni bölümde Ceylin’in akıbeti belli olacak.