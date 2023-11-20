Zehra Güneş kardeşleriyle poz verdi! Hepsi birbirinden güzel: "Gözlerim kamaştı" A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, kardeşleriyle poz verdi. Güneş'in pozunu görenler, "Gerçekten hepsi kardeşin mi?" diye sordu.

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Son zamanların yükselen ismi Zehra Güneş....

A Milli Voleybol Takımı'nda gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken Zehra, sosyal medyanın da gözdesi konumunda.

Paylaştığı birbirinden güzel kareleriyle hayranlarını adeta büyüleyen Güneş, bu defa kardeşleriyle poz verdi.

Zehra Güneş paylaşımına "Kan bağı sevgiyle birleşti" notunu düştü. Ünlü simin takipçileri "Gerçekten hepsi kardeş mi?", "Çok güzeller", "Erkek olan abisi mi?" yorumlarında bulundu.

Kardeşi Zehra'nın yolunda

24 yaşındaki güzel voleybolcunun Furkan Güneş, İrem Güneş ve Mina Güneş isminde kardeşleri bulunuyor.

2004 doğumlu olan İrem Güneş ablası ile de çok benzetiliyor. Ablası gibi voleybolcu olan İrem Güneş Altınoluk forması giyiyor.

Mina Güneş de ablaları gibi voleybolcu. O da VakıfBank'ta forma giyiyor.