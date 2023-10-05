Zehra Güneş yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış! Ünlü voleybolcunun şoke eden anları! Şu sıralar gündemden düşmeyen Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı. Güzel ismin o halleri, hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

ensonhaber.com

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, başarıları ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor.

Korelilerin bile başını döndüren Güneş, son zamanların en "trend" isimleri arasında başı çekiyor.

Yaptığı makyaj ve giyim tarzıyla da birçok kişiye ilham olan Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı.

O dönem 17 yaşında olan Zehra Güneş'in yıllar önce konuk olduğu O Ses Türkiye programındaki görüntüleri şaşırttı.

Gören tanımakta zorlandı

O Ses Türkiye'ye katılan kendisi gibi voleybolcu arkadaşı Öykü'ye destek olmaya giden Zehra Güneş, uzun boyu ile ilgi odağı oldu.

Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için..." demişti.

Stüdyodaki seyirciler ve jüri üyeleri, Zehra Güneş'in ngenç yaşındaki fiziğine çok şaşırmıştı.

Hadise, Güneş'i görünce "Saadet'i göremiyoruz" demişti. O yıllarda tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı ise ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumunu yapmıştı