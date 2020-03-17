Pekin'den Trump'ın 'Çin Virüsü' ifadesine sert tepki

Washington-Pekin hattında ticaret savaşlarının ardından şimdi de virüs gerilimi yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir. Her zamankinden daha güçlü olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

'ÇİN VİRÜSÜ' TARTIŞMASI

Çin, Trump'ın koronavirüs salgınıyla ilgili paylaşımında "Çin Virüsü" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

"ÇİN'İ KARALAMAYA ÇALIŞIYOR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, "ABD'de bazı politikacılar koronavirüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı." dedi.

ÇİN VE ABD'DE ÖLENLERİN SAYISI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, şimdiye dek Çin'de 80 bin 881, ABD'de 4 bin 661 kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin'de 3 bin 226, ABD'de 85 kişi hayatını kaybetti.

180 BİNDEN FAZLA VAKA

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye yayıldı. Hastalık nedeniyle 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.