Ankara'da gürültü yüzünden 5 kişiyi öldüren katil için hesap vakti

DHA
Ankara'da kan donduran vahşette yargı süreci başladı.
Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Papatya Sokak'taki Kader Apartmanı'nda önceki gün Tahsin Ünsür, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle üst kat komşusuyla tartıştı.
2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü
Ünsür, evden aldığı pompalı tüfekle Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut'a ateş etti.
5 kişi de hayatını kaybetti.
Adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Tahsin Ünsür, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Ünsür, 'nitelikli öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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