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Ankara'da gürültü yüzünden 5 kişiyi öldüren katil için hesap vakti

Ankara'da gürültü yüzünden 5 kişiyi öldüren katil için hesap vakti Çocukları gürültü yaptığı için tartıştığı üst kat komşusu ailenin 2'si çocuk 5 üyesini pompalı tüfekle vurarak öldüren Tahsin Ünsür, adliyeye sevk edildi.