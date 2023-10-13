Bolu'daki esnaf, arazi tartışmasında bıçaklandı Arazi nedeniyle tartışma yaşayan ikili arasındaki hararet giderek yükseldi. Taraflardan biri, husumetlisini bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan teslim oldu.

DHA

Bolu'nun Aşağısoku Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nde elektronik eşya mağazası sahibi Murat Calp ile sanayi sitesinde otomobil tamir servisi bulunan Ahmet B. arasında, iddiaya göre arazi alışverişi nedeniyle tartışma yaşandı.

İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından Ahmet B., iş yerinin önünde bıçakla Calp’a saldırdı.

Yoğun bakıma kaldırıldı

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Calp, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi. Vücudunda 4 bıçak darbesi tespit edilen Calp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Saldırgan teslim oldu

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ahmet B., olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)