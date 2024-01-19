CHP’nin Murat Kurum iddialarına AK Parti'den tokat gibi yanıt İstanbul'da kentsel dönüşüme karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nasıl engellemeler ortaya koyduğu, buna rağmen dönemin bakanı Murat Kurum'un projelerine İstanbulluların karşı çıktığı algısı yalanı bir kez daha belgelerle gün yüzüne çıktı.

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Genel seçimlerin harareti yeni soğurken, yerel seçimler öncesi siyasetin gündemi yeniden ısınıyor.

Siyasi partiler adaylarını netleştirirken, adayların hem kendileri hem de rakipleri üzerinden başlattığı kampanyalarla kartlar açılıyor.

İstanbul'da 5 yıldır yanan otobüsler ve metrobüsler, yürümeyen merdivenler, bozulan metrolar, su basan evler, kardan kapanan yollar, "zam yok" vaadiyle başlayıp zam üstüne zam yapılan su ve ulaşım, bir de bitmeyen tatilleriyle, Cumhurbaşkanlığı, yardımcılığı, CHP genel başkanlığı hayalleriyle anılan, kısaca İstanbul ve İstanbullu dışında her şey ile ilgilenen Ekrem İmamoğlu ve yönetimi, koltuğunda tutunabilme ümidiyle son kozlarını oynuyor.

Kentsel dönüşüm kartı ters tepti

Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kentsel dönüşümde kendilerine zorluk çıkarıldığı, o yüzden hukuk mücadelesi başlattıklarını iddia eden İmamoğlu ve yönetimine bir tokat daha geldi.

"Kentsel dönüşüme karşı çıktınız, her bir İstanbullunun vebali üzerinizdedir"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in sosyal medyada Murat Kurum'a yönelik paylaştığı iddialarına belge ile yanıt verdi. Fatih Coşar, İmamoğlu ve yönetiminin, kentsel dönüşüme köstek olmak için açtığı davanın belgesini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

