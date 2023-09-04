Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bugün bir araya gelecek

Haftanın ilk gününde Rusya'nın Soçi kenti kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle bugün Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Erdoğan'ın Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Karadeniz Tahıl Girişimi
Görüşmenin en önemli gündem maddesi Karadeniz Tahıl Girişimi olacak.
İki liderin görüşmelerinde konuyu daha 'stratejik' çerçeveden ele alması öngörülüyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı
Erdoğan ile Putin, Suriye ve Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek.
Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Dünyanın merakla beklediği zirvede ayrıca Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması projesi de gündeme gelecek.