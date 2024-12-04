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İHA

Terörle bağlantılı oldukları ya da terör örgütlerine destek verdikleri suçlamasıyla görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atanması, DEM Parti tarafından TBMM'de protesto ediliyor.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

DEM Parti milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı tarafından "terörle bağlantı ve terör örgütlerine destek" suçlamasıyla görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla TBMM’de bir oturma eylemi gerçekleştirdi.

Eylem sırasında “Kayyum değil, demokrasi” ve “Eş başkanlık mor çizgimizdir” ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıyan vekiller, Kürtçe sloganlarla tepkilerini dile getirdi.