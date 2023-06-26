Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.
3 ile yeni vali atandı
Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber, Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol getirildi.
Savunma Sanayii başkan yardımcılıkları görevlerine Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker getirildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyeliklerine Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atandı.