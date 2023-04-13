Meral Akşener, Gültekin Uysal'a kalp işareti yaparken yardım etti Adıyaman'da iftar programına katılan Meral Akşener, gazetecilere poz verirken kalp işareti yapamayan Gültekin Uysal'a işareti yapmayı öğretti.

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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala iftar programları, siyasilerin en sık katıldığı etkinliklerden biri oldu.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun davetlisi olarak Adıyaman'da iftar programına katıldı.

Liderlerin davetlilere hitap ettiği programın sonunda basına toplu fotoğraf verildi.

Fotoğraf çekimi sırasında liderlerin elleriyle kalp işareti yapması istendi.

Akşener'den Uysal'a ayaküstü kalp işareti dersi

O sırada, Meral Akşener, Gültekin Uysal'ın kalp işareti yapamadığını gördü.

Akşener, Uysal'a kısa bir dersle işareti öğretmeye çalıştı. Uysal tüm çabaya rağmen işareti yapamadı.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada dalga konusu oldu.