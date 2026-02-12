Abone ol: Google News

TBMM'de CHP'lilerin çıkardığı kavga, dünya medyasında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanması nedeniyle CHP'lilerin TBMM'de çıkardığı kavga, ABD başta olmak üzere birçok yabancı basında gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 09:24
  • TBMM'de Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması, CHP'lilerin çıkardığı kavga nedeniyle dünya medyasında yer aldı.
  • Muhalefet vekilleri, Gürlek’in göreve başlamasını engellemeye çalışırken, gerilim fiziki müdahaleye dönüştü.
  • Olaylar Meclis'e ara verilmesine neden oldu ve uluslararası basında geniş yankı buldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Adalet Bakanlığı ataması nedeniyle yaşanan CHP kaynaklı gerilimi, birçok yabancı basın kurumu gündemine taşıdı.

Associated Press dahil birçok medya kuruluşu, benzer başlıklarla yaşananları aktardı.

AP: AKIN GÜRLEK'İN ATANMASI, TANSİYONU YÜKSELTTİ

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliği kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i Adalet Bakanlığı görevine atamasının Meclis’te tansiyonu yükselttiği belirtildi.

GENEL KURULDA GERGİN BAŞLANGIÇ

Olayın, çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda muhalefet milletvekillerinin Gürlek’in parlamentoda yemin ederek göreve başlamasını engellemeye çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Muhalefet sıralarından yükselen itirazlar üzerine oturumda sert tartışmalar yaşandı.

FİZİKİ MÜDAHALELER

Haberde, sözlü atışmaların kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştüğü, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin birbirini ittiği ve bazı vekiller arasında yumruklaşma yaşandığının görüldüğü ifade edildi. Yaşanan arbede Meclis çalışmalarına kısa süreli ara verilmesine neden oldu.

NEW YORK POST: ADALET BAKANI ATAMASI NEDENİYLE TÜRK PARLAMENTOSUNDA KAVGA

Kabine değişikliği kapsamında Adalet Bakanlığı’na tartışmalı bir ismin atanması üzerine çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, iktidar partisi ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Muhalefet milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı görevine atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Meclis’te yemin ederek göreve başlamasını engellemeye çalıştı.

Tansiyonun yükselmesiyle milletvekillerinin birbirini ittiği, bazı vekillerin ise yumruk savurduğu görüldü.

CHP'NİN PROVOKASYONU DÜNYA BASININDA

Reuters, Euronews, Times of İndia ve birçok tanınmış medya kurumu, CHP'li milletvekillerinin TBMM'de neden olduğu provokasyona yer verdi.

