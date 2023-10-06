Trabzon'da hastanedeki arbedede kalp krizi geçiren güvenlik yaşamını yitirdi Ziyaretçi 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında çıkan arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam, 27 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

DHA

Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin acil servisi önünde dehşet dolu bir olay yaşandı.

Yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen M.U. (25) ile M.T. (24), iddiaya göre; tedavi yapılan alana girmek istedi.

İçlerinden birinin alkollü olduğu belirtilen şüpheliler, içeri girmekte ısrar edince, hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti.

Arbede sonrasında kalp krizi geçirdi

Şüpheliler ile güvenlik görevlileri ve hastane polisi arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.

Arbede sonrası hastane içerisinde giren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam, göğsünü tutarak yere yığıldı. Yüzüstü yere düşen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sağlam'a acil servisteki doktorlar ilk müdahalede bulundu.

Kalbi durup, sağlık personeli müdahalesi ile kalbi yeniden çalıştırılan Sağlam, yoğun bakıma alındı. ​Sağlam kalp damarlarındaki daralma nedeniyle ameliyat edildi.

Mücadelesini kaybetti

Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Sağlam, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sağlam, bugün Yomra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)