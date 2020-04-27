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PUBG, yeni güncelleme ile oyuna botları ekleyecek

PUBG, yeni gelecek olan 7.1 güncellemesi ile konsol sürümlerine botlar yerleştirecek.

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PUBG, yeni güncelleme ile oyuna botları ekleyecek

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından olan PUBG, geliştiriciler tarafından sık sık güncellenerek oyuna çeşitli yenilikler ekleniyor.

PUBG, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, oyunun konsol sürümlerine botların ekleneceğini belirtti. Söz konusu özellik ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak 7.1 güncellemesiyle aktif olacak.

Özellikle profesyonel oyuncuların artmasıyla, oyuna yeni başlayanların oldukça zorlandığını belirten geliştirici şirket, botlar sayesinde oyun becerilerinin rahatlıkla gelişebileceğini vurguladı.

pubg

PUBG'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Birçok oyunda olduğu gibi, oyuncularımızın genel yetenek seviyesinin son 3 yılda önemli ölçüde arttığını gördük. PUBG oyuncuları becerilerini geliştirmeye ve gelişmeye devam ederken, birçok yeni oyuncunun erken safhalarda öldürme alamadan hatta düşmana hasar bile veremeden öldüğünü sıkça görüyoruz.

Bize bir süredir genişleyen yetenek seviyesi aralığının bazı oyuncularımız için daha zorlu bir ortam yarattığını söylüyorsunuz ve şimdi buna yardım etme planımız hakkında konuşmaya hazırız.

Oyuncuların becerilerini geliştirmeleri ve PUBG’nin sunduklarından tam olarak yararlanabilmeleri için daha fazla yol sağlamak amacıyla, 7.1 Güncellemesiyle botları tanıtmaya karar verdik. Botların, ne kadar iyi programlandığına bağlı olarak bir oyun üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir.''

PUBG'ye gelecek botlar hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıdan ilgili sayfaya ulaşaiblirsiniz.

Instagram: @eshteknoloji

 

PUBG, yeni güncelleme ile oyuna botları ekleyecek

PUBG, yeni güncelleme ile oyuna botları ekleyecek

PUBG, yeni güncelleme ile oyuna botları ekleyecekPUBG, yeni güncelleme ile oyuna botları ekleyecek

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