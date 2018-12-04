Ruhani: İran petrol ihraç etmeli

İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani, petrol ihracatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak ABD'ye adeta meydan okudu.

"KÖRFEZ ÜLKELERİ DE PETROL İHRAÇ EDEMEZ"

Ruhani; ABD'ye sert bir uyarıda bulundu ve İran'ın petrol ihraç edememesinin Körfez için kötü olacağını da sözlerine ekledi.

İran'ın petrol ihraç edememesi durumunda Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Umman'ı kapsayan körfez ülkelerinin de petrol ihraç edemeyeceğini söyledi.

"AMERİKA İRAN'I DURDURAMAYACAK"

Ayrıca Ruhani, "Amerika bimelidir ki; İran petrolünü satıyor ve satmaya da devam edecek. Amerika'nın politikası İran'ın petrol ihracatını durduramayacaktır." diye konuştu.

ABD'Lİ YETKİLİLER, İRAN'IN PETROL İHRACATINI SIFIRA İNDİRMEYİ PLANLIYOR

ABD yetkilileri, İslam Cumhuriyeti'nin füze programını ve bölgesel nüfuzunu engellemek amacıyla İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi planladıklarını belirtmişti.