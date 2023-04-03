BioNTech'ten kanser tedavisinde ortaklık: Çinli DualityBio ile çalışacaklar Almanya merkezli firma, Çinli biyoteknoloji şirketiyle kanser tedavisinde ortaklık kurmaya karar verdi.

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Koronavirüs aşısıyla dikkatleri üzerine çeken BioNTech, kanser hastalığının tedavisiyle ilgili araştırmalarını da sürdürüyor.

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in ortakları olduğu Alman biyoteknoloji firması, Çin merkezli DualityBio ile iş birliğine gitti.

Kanser ilacıyla ilgili ortak çalışma

İki şirket, iki kanser antikor ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacak.

BioNTech ve OncoC4'ten yapılan ortak açıklamada, şirketlerin katı kanser tümörlerinin tedavisinde DualityBio'nun DB-1303 ve DB-1311 antikor adaylarını birlikte geliştirecekleri belirtildi.

BioNTech'in Çinli şirkete yapacağı ödeme belli oldu

Açıklamada, BioNTech'in, Çin merkezli DualityBio'ye 170 milyon dolar ön ödeme yapacağı, iş birliği döneminde şirkete 1,5 milyar doları aşan çeşitli ödemeler ve çift haneli kademeli telif ücretleri sağlayacağı kaydedildi.

Faz 2 aşamasında

DualityBio'nun DB-1303 antikor adayının, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) yeni ilaçların geliştirilmesini ve test edilmesini hızlandırmayı amaçlayan "Fast Track" iznini aldığı belirtilen açıklamada, "Şu anda klinik geliştirmenin faz 2 aşamasında bulunuyor." denildi.

Kemoterapiden daha iyi tolere ediliyor

DB-1303 ve DB-1311 antikor adayları, sağlıklı dokuya zarar vermekten kaçınırken kanser hücrelerini hedefli bir şekilde yok etmeyi amaçlıyor. Bu tedavinin kemoterapiden daha iyi tolere edildiği belirtiliyor.

Öte yandan BioNTech, koronavirüs aşısından elde ettiği milyarlarca euroluk gelir sayesinde kanser gibi hastalıklar için üretim hattını daha fazla ortaklıkla genişletmek istediğini duyurmuştu.

Alman şirket, 20 Mart'ta, ABD merkezli OncoC4'ün, kanser ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yaptığını da açıklamıştı.