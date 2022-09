Hamilelikte sigara içmenin bebeğe verdiği zararlar

Herkes hamilelik sırasında sigara içmenin kötü olduğunu biliyor, ancak sigara içmenin bebek için riskleri tam olarak nedir? İşte hamilelik sırasında sigara içmenin bebeğe verdiği zararlar...

Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Hamilelikten önce, hamilelikte ve hamilelikten sonra da zararlıdır. Anneye zarar verir, bebeğe zarar verir. Pasif içicilik de fetüsün sağlığına ciddi şekilde zarar verebilir, bu nedenle yanan bir sigara ile aynı ortamda kalmak da zararlıdır.

Sigaranın içerdiği zararlı kimyasallar göbek bağı ve plasentadan geçerek gelişmekte olan bebeğe ulaşır. Bu durum bebeğin daha az beslenmesine, oksijeni daha az almasına, ona güçlü bir şekilde zarar verebilecek kanserojen maddeler iletilmesine ve büyüme sırasında tümörlere yatkın hale gelmesine neden olur. Bütün bunlar, aktif ve pasif sigara içiciliğinde gerçekleşebilir.

Ani bebek ölümü sendromunu tetikleyebiliyor

Nikotin kan damarlarının daralmasına neden olarak bebeğin daha az besin ve daha az oksijen almasına neden olur. Alınan karbon monoksit, oksijen miktarını daha da sınırlandırır ve ayrıca sigaralar çoğu potansiyel olarak kanserojen olan veya alerjiye neden olabilen 4 binden fazla madde içerir.

Hamilelik sırasında sigara içmek yenidoğanda ani ölüm riskini artırır. Doğumdan sonra sigara dumanına maruz kalan bebeklerde ani bebek ölümü sendromu riski de yüksektir.

Hamilelik sırasında sigara içmek, düşük ve erken doğum riskini de artırır. Riskteki artış, her gün içilen sigara sayısı ile doğru orantılıdır, ancak sigara içen kadınlarda, az sigara tükettiğinde bile sigara içmeyenlere göre daha fazladır.

Astım riskini artırıyor

Hamilelik sırasında sigara içmek bebeği astım riskine sokar. Ayrıca ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde solunum yolu enfeksiyonlarına duyarlılık da artar.

Ayrıca, bebeğin düşük doğum ağırlığı ile doğma riski daha yüksektir. Hamilelikte sigara içen bir kadının çocuğunun ortalamadan yaklaşık 1 cm daha kısa olabileceği bulunmuştur.

Ayrıca kadın sigara içiyorsa vajinal kanama ve plasenta sorunları riski artar.

Ruh sağlığını da etkiliyor

Hamilelik sırasında sigara içmek bebeğin ruh sağlığına da zarar verebilir.

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalara göre, hamileyken sigara içen kadınların çocukları, davranış ve sosyalleşme sorunları geliştirme riskine daha fazla maruz kalıyor.

Hamilelik şansı düşüyor

Hamile kalmadan önce, hamileliği düşünmeye veya planlamaya başlar başlamaz sigaranın bırakılması gerekir.

Yapılan araştırmalara göre, sigara içmek hamile kalma şansını yüzde 30 azaltır ve annesi sigara içen kadınlarda hamile kalma şansı daha da azalır.

Sigara ile birlikte solunan toksik maddelerin hormonal kontrol, yumurtaların olgunlaşması ve endometrium üzerinde olumsuz etkileri vardır. Sigarayı bırakmak bebeğin ve annenin sağlığına büyük faydalar sağlayacaktır.

Sigarayı bırakmak için doğal çözümler

Sigarayı bırakmak için kararlı ve azimli olmanın yanı sıra bazı doğal ilaçlar kullanmak da faydalı olabilir.

Kendinizi nikotinden arındırın

Nikotin suda çözünür bir elementtir ve idrar ve ter ile atılır. Bu maddenin vücuttan atılımını hızlandırmak için kediotu ve alıç bazlı sakinleştirici bitki çayları, çarkıfelek ve ıhlamur ile birlikte bol su içebilirsiniz.

Sigaranın neden olduğu zararı azaltın

Çinko, bakır, manganez, selenyum ve A, C ve E vitaminleri gibi besin maddelerinin alımı, sigaranın neden olduğu hasarı azaltmaya yardımcı olur. Bir sigara vücutta yaklaşık 20/25 mg C vitamini tükettiğinden, sigara içenler için yüksek C vitamini alımı çok önemlidir.

Sigara içme dürtüsünü ortadan kaldırın

Uçucu yağlar da çok faydalıdır. Okaliptüs, lavanta ve kekik bir mendilin üzerine koyularak derin bir şekilde solunarak, sigara içme isteğini bastırmanıza yardımcı olabilir. Sigarayı bırakmaya karar verirseniz en önemli şey, gerçekten istemeniz ve buna yüzde 100 inanmanızdır.

Doğru motivasyonu bulun

Sigara içenler bunu iyi bilirler, özellikle doğru motivasyona sahip değilseniz, kısa süreler haricinde aniden sigarayı bırakmak neredeyse imkansızdır. İnsanların gerçekten fiziksel zorunluluktan değil, genellikle alışkanlıktan sigara içtikleri bilinmektedir. Bu nedenle, hangi durumlarda sigara içtiğinizi ve gerçekten isteyip istemediğimizi anlamak için bu alışkanlığın daha fazla farkına varmaya başlamak faydalı olabilir.

İçtiğiniz sigaraları sayarak azaltın

Gün içinde içtiğimiz sigaraları saymaya başlamak da yararlıdır. Bu sayede en azından içilen sigara sayısını azaltmaya başlamak ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak bir döngüye girmek mümkündür.

Bırakmanın faydalarını bilin

Sigarayı bırakmanın ilk faydaları birkaç saat içinde hissedilebilir. Daha derin nefes alma, daha fazla koku ve tat algısı faydalarından sadece birkaçıdır. Sigarayı bırakmanın uzun vadeli faydaları çok büyüktür.

- 5-8 yıllık artan yaşam beklentisi,

- Kanser riski azalır,

- Kalp krizi ve felç riski azalır,

- Öksürük ve bronşit atakları azalır,

- Cinsel performans ve çocuk sahibi olma yeteneği gelişir,

- Cildin erken yaşlanması önlenir,

- Kadınlarda osteoporoz riski azalır ve doğurganlık yaşı artar.