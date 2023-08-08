Hem bedenin hem ruhun şifası! Deneyen bir fincanda hastalıklara veda ediyor Hemen hemen her derde devam eden altın otu bitkisi, kaynatılıp içildiğinde mucizeler yaratıyor. Günde 1 fincan içmeniz yeterli. Etkilerini görünce inanamayacaksınız.

Altın otu, faydalarıyla öne çıkan bitkiler arasında yer alıyor. Görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken ve süs olarak da kullanılan altın otu, halk arasında güneş çiçeği olarak da biliniyor.

Aktarlarda satılan bu altın otunun hem yağı hem de çayı yapılıyor. Yağı, başta kozmetik ürünler olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

Altın otunun zengin besin içeriği sebebiyle şifa deposu olduğu biliniyor. Hatta pek çok hastalığa da çok iyi geliyor.

Özellikle sindirimden, regl sancısına kadar birçok sağlık sorunlarına iyi gelen altın otunu kaynatıp bir fincan içerseniz bakın neler oluyor…

Altın otu faydaları

Safra, pankreas ve mide öz suyunu artırıyor,

Hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına iyi geliyor,

Romatizma ve kireçlenmeye birebir,

İdrar yolları ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geliyor,

Adet döneminin düzenlenmesini sağlıyor.

Hazırlanışı

Bir fincan sıcak suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş altın otu ekleyin. Ardından 10-15 dakika demlendirin. Çayın tadını yumuşatmak için çubuk tarçın, birkaç damla limon ve karanfil ekleyebilirsiniz. Böylelikle kan şekeriniz de dengelenir.