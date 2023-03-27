İftar-sahur arası 1 bardak yetiyor! Bayrama iğne iplik yapan Ramazan karışımı... Ramazan'ı fırsat bilerek kilo vermek isteyenler için iftardan sahura yağları adeta yakan karışımı veriyoruz...Her gün 1 bardak için, farkı tartıda görün.

Kilo kontrolünü sağlayamayanlar için oruç tutmak bir nevi fırsat oluyor.

İftar ve sahurda yediklerine dikkat edenler, Ramazan sonunda kilo kaybını sağlıyor. Ancak oruç boyunca hem aç kalmadan hem de gerekli besin değerlerini sağlayarak yağ yakmak önemli, aksi takdirde bağışıklık sistemi zayıflayabilir.

Dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve düzenli spora ek olarak tüketmeniz gereken "tarçınlı kahve", göbek yağlarınızı adeta cayır cayır yakacak.

Bu tarif sadece var olan yağları eritmiyor iftar sonrası içildiğinde tokluk sağladığı içim sahurda daha az yemenizi sağlıyor.

İşte iftar-sahur arası 1 bardağı bile yeterli olan o karışım...

Yağ yakan Ramazan kahvesi

Cezvenin içine 1 çay kaşığı tarçın, hindistan cevizi ve Türk kahvesi koyup karıştırın.

Ardından ocağa alarak karıştırmadan pişmeye bırakın.

Hafif kabarmaya başlayınca ocaktan alın ve fincana koyun. İftardan sonra sahur öncesi istediğiniz bir zaman tüketin.

Kahve burada metabolizmayı çalıştırmaya yardımcı olurken, hindistan cevizi ise yağ yakıcı görevini üstlenecektir. Tarçın ise kan şekerinizi dengeleyerek tokluk hissi verecektir.