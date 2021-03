Kuşburnunun sağlığa faydaları

Yüzyıllardır çeşitli sağlık faydaları için kullanılan kuşburnunun faydalarını, besin değerlerini, alınabilecek günlük dozu ve olası yan etkilerini listeledik.

Kuşburnu, genellikle kırmızı veya turuncudur, ancak bazı türlerde rengi koyu mordan siyaha kadar değişir. Yazın başlarında oluşmaya başlar ve yaz sonunda sonbahara kadar olgunlaşırlar. Yüzyıllardır mutfaklarda kendine yer bulan kuşburnu, en çok çay ve reçel yapımında kullanılmıştır.

Kuşburnu üzerinde yapılan kimyasal araştırmalar, potansiyel olarak faydalı bir dizi bileşiği ortaya çıkarmıştır. İlk olarak, çok yüksek seviyelerde likopen içerdikleri bulunmuştur. Kuşburnunun kırmızı renginden büyük ölçüde likopen sorumludur ve en çok domateslerde bulunur. Likopenin güçlü bir antioksidan olduğu bilinmektedir.

İkinci olarak, kuşburnunun özellikle C vitamini açısından zengin olduğu bulunmuştur; bir çay kaşığı posadan yaklaşık 60 mg C vitamini sağlar ki bu da portakalın iki katıdır. C vitamininin sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleme konusundaki iyi bilinen yeteneği göz önünde bulundurulduğunda, kuşburnu öksürük ve soğuk algınlığı ile savaşmaya yardımcı olabilir.

KUŞBURNUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Kuşburnunun çeşitli kullanımları vardır. Öncelikle, osteoartrit ve mide rahatsızlıklarını gibi bir dizi rahatsızlığı önlemede kullanılır. İdrar söktürücü ve hafif müshil olarak da kullanılabilir. Kuşburnu ayrıca mide iltihabı türlerini azaltmak için de kullanılır.

Kuşburnunun faydaları çoktur ve bu kadar popüler olmalarının nedeni, çok çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde oldukça etkili olmalarıdır. İşte kuşburnunun faydaları.

Artritin önlenmesine yardımcı olabilir

Kuşburnu, artrit ve eklem ağrısı çeken insanlar tarafından yıllardır kullanılıyor. Kuşburnunun en umut verici potansiyel sağlık yararlarından biri, artritik eklemler üzerindeki etkileridir. Giderek artan sayıda bilimsel araştırma, bir süre kuşburnu aldıktan sonra hem eklem ağrısı miktarında hem de genel hareket kabiliyetinde gelişmelere işaret ediyor.

Bir çalışmada, diz veya ayak bileği osteoartritinden muzdarip 94 hastaya üç aylık bir süre boyunca 5 gram kuşburnu özü veya plasebo verildi. Uzmanlar, kuşburnu alan grubun, sadece üç haftalık ilaç tedavisinden sonra ağrıda önemli iyileşmeler bildirmeye başladığını buldular. Üç aylık deneme sona erdiğinde, katılımcılar diğer ağrı kesicilerin daha az kullanıldığını bildirdikçe ağrı kontrolü iyileşmeye devam etti. Daha uzun süre boyunca eklem sertliğinde de iyileşmeler gözlemlendi.

Kuşburnu üzerinde 112 gönüllünün dahil olduğu kayda değer bir denemede kuşburnunu alan grup eklem ağrısı ve sertliğinde plasebo grubunun fark etmediği iyileşmeler gördü. Bununla birlikte, takviyenin değiştirilmesiyle, kuşburnu alan grup, plasebo verildiğinde bile fayda görmeye devam etti. Bu, elbette bilim adamlarını şaşırttı.

Kanseri önlemeye yardımcı olabilir

Kuşburnu çayında bulunan fitokimyasallara odaklanan bir çalışma, meyvede bulunan polifenollerin, insan kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebileceğini belirtiyor.

Kuşburnunun kanser önleyici özelliklerine katkıda bulunan bir anti-enflamatuar etkisi vardır. Kuşburnu fenoller, askorbik asit (C vitamini), beta-karoten, tanenler ve pektinler gibi bazı biyoaktif bileşikler içerir. Bunların tümü, oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olur.

Kuşburnunun içinde tiliroside adı verilen bir flavonoid, övgüye değer anti-inflamatuar etkiye sahiptir. Kuşburnu özü güvenli olsa da, bir şey akılda tutulmalıdır; bazı ilaçlarla birlikte kuşburnu kullanan hastalar ekstra özen göstermelidir. Bunun nedeni kuşburnunun reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlarla etkileşime girebilmesidir. Kuşburnu ayrıca, belirli tümör formlarının genişlemesini yavaşlattığı bilinen karotenoidler adı verilen diğer aktif bileşikleri de içerir.

Kuşburnunun içerdiği likopen, antikanser aktivitesiyle popülerdir. Hasarları kanserli tümörlerin büyümesine yol açan hücreler arasındaki iletişimi uyarır.

Kolesterolü düşürebilir

Kuşburnu özütünün düzenli olarak alınması, kolesterol seviyelerinin düşmesiyle ilişkilendirilmiştir. Meyve özellikle obez hastalarda etkilidir. Bir çalışmada, altı hafta boyunca her gün kuşburnu tozundan yapılan bir içeceği tüketen hastalar, toplam kan kolesterol seviyelerinde yüzde 5'e kadar önemli bir düşüş gördü. Bu düşüş, kalp hastalığı riskini yüzde 17 oranında azaltabilir.

Cilt yaşlanmasını önler

Kuşburnu yağı, kozmetik endüstrisinde uzun bir kullanım geçmişine sahiptir.

Bir çalışmada 35-65 yaş arası, yüz kırışıklıkları olan 34 kadın iki gruba ayrıldı. Sekiz haftalık çalışma sırasında, gönüllülerin yarısı kuşburnu takviyesi alırken, diğer yarısı kanıtlanmış bir kırışıklık önleyici kapsül aldı. İki aylık tüketimden sonra, katılımcılardan deneyimleri hakkında bir anket doldurmaları istendi.

Çalışma sonuçlarına göre, her iki takviye de kırışıklıklardaki aynı düzeyde iyileştirdi. Ayrıca kuşburnu grubu, cilt hidrasyonu ve elastikiyetinde istatistiksel olarak önemli gelişmeler bildirdi. Bilim adamları, "kuşburnu tozunun yaşlanmaya bağlı cilt koşullarını iyileştirdiği" sonucuna vardı.

A ve C vitaminlerinin sağlıklı ve ışıltılı bir cildin bakımı için en önemli iki besin olduğunu vurgulamakta fayda var. Bu vitaminlerin her ikisi de kuşburnunda bol miktarda bulunur. Bu vitaminler ciltteki kolajeni serbest radikal hasarına ve erken yaşlanmaya karşı korur ve cilt dokusunun büyümesini ve onarımını teşvik eder.

Bağışıklık sistemini destekler

Kuşburnu, soğuk algınlığı ve grip mevsimi geldiğinde olgunlaşır ve böylece bağışıklık sistemi için zamanında bir destek sağlar. C vitamini, kış aylarında öksürük ve soğuk algınlığını önlemek için en popüler takviyelerden biridir. Kuşburnunun bu besin maddesinin etkileyici seviyelerini sunduğu bilinmektedir. Gerçekten de, bir bilimsel çalışma, bir dizi farklı kuşburnu türünde bulunan kimyasal bileşikleri araştırdı ve kuşburnunun C vitamini bakımından 'en yüksek konsantrasyona sahip olan meyve' olduğunu belirtti.

Kuşburnu içindeki C vitamini ayrıca vücudunuzun demiri daha iyi emmesine yardımcı olur. Demirin birçok faydası vardır, bunlardan en önemlisi kansızlığı önlemektir. C vitamini ayrıca kan damarlarının sağlığının korunmasına yardımcı olur.

C vitamininin en önemli faydalarından biri, vücuttaki kolajen üretiminin potansiyel olarak uyarılmasıdır. Kolajen, vücuttaki bağ dokusunu oluşturan bir proteindir. Vitamin ayrıca iltihabı tedavi eder ve bağışıklığı geliştirir.

Kuşburnular bu nedenle özellikle kış için sağlığınıza mükemmel bir katkı sağlarken, ılık bir fincan kuşburnu çayı boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olabilir.

Kilo vermeye yardımcı olur

Kuşburnunun kalori kontrollü bir diyetin parçası olarak kullanıldığında sağlıklı kilo vermeyi destekleyebileceğini gösteren bazı kanıtlar vardır.

Aşırı kilolu deneklere günde 100 mg kuşburnu özü veya 12 haftalık bir süre boyunca bir plasebonun verildiği araştırmada, her zamanki gibi yemek yemeye veya egzersiz yapmaya devam eden katılımcıların vücut yağ seviyelerindeki değişiklikler kaydedildi. Bilim adamları, kuşburnu grubunun kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde kilo kaybı gösterdiğini buldu. Dahası, kanıtlar bu kilo kaybının çoğunun yağ yakımının bir sonucu olduğunu gösteriyor. Deneme sırasında genel vücut yağı düştü ve düşüş özellikle karın bölgesinde belirgindi.

Başka bir çalışma, kuşburnunun normal sindirim süreçleri üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Bir kuşburnu özütünün, α-amilaz ve α-glukozidaz olarak bilinen iki farklı enzimin hareketini engellediğini buldular. Bu iki enzim sindirim sürecinin merkezinde yer alır ve nişastalı yiyecekleri kan dolaşımına girmeden önce daha erişilebilir glikoza dönüştürür.

Bu aktivitenin, iki potansiyel etkiye sahip olan kan şekeri seviyelerindeki ani dalgalanmaları azalttığına inanılıyor. İlk olarak, daha sabit kan şekeri seviyeleri, tip 2 diyabet geliştirme şansını azaltabilir. Burada da ilginç olan, vücuda daha kontrollü enerji salınımı yoluyla sağlıklı kilo kaybını desteklemeye yardımcı olma amacına hizmet edebilir.

İshali tedavi edebilir

Kuşburnunun daha ilgi çekici potansiyel sağlık yararlarından biri, ishal vakalarında yardımcı olmasıdır. Kuşburnu bağırsakların aktivitesini yatıştırmaya ve sindirim sorunlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, elbette, artrit hastalarında görülen aynı anti-enflamatuar faydaların, bağırsak iltihabını azaltmayı başarabileceği ve böylece görülen semptomları hafifletebileceği için mantıklı bir anlam ifade ediyor.

Bir çalışmada 20 gram kuşburnu tozu, tüketilmeden önce 100 ml su ile karıştırılmıştır. İshalli çocuklar, semptomların kısa sürede ortadan kalktığını ve ilaç kullanmayan çocuklardan çok daha hızlı olduğunu bildirmiştir.

UYGUN KUŞBURNU MİKTARI

Kuşburnu hafif ekşi, lezzetli bir tada sahiptir ve çeşitli şekillerde hazırlanabilir. Direkt kendisi bir karıştırıcıya eklenebilir ve çiğ olarak yenebilir veya kaynatılıp soslara, jölelere ve şuruplara eklenebilir.

Bitkisel çay olarak içilebilir. Mağazadan satın alınabilen birçok kuşburnu çayı mevcut olsa da evde yapmak kolaydır. Bir tencereye kaynar suya bir çorba kaşığı kurutulmuş kuşburnu ekleyin ve 5 dakika demleyin, ardından süzün, dökün ve isterseniz bal ekleyin. Sağlık yararları için kuşburnu çayı içiyorsanız, günde yaklaşık dört bardak tüketmeniz gerekecektir (2 bin gr ila 5 bin grama eş değer).

Kuşburnu takviyeleri de popüler bir alternatiftir. Klinik çalışmalarda kullanılan dozajlar büyük ölçüde 5 bin mg ila 40 bin mg arasında değişirken, optimum seviyenin günde 5 bin mg ila 10 bin mg arasında iki doza bölündüğü görülmektedir (yemeklerle birlikte alınacak). İhtiyaç duyulan yüksek miktarlar nedeniyle, birçok kişi kuşburnunu takviyeler yoluyla tüketmeyi daha kolay bulmaktadır.

KUŞBURNUNUN OLASI YAN ETKİLERİ

Kuşburnunun yan etkilerinin çoğu aşırı C vitamini dozundan kaynaklanır ve bunu başarmak pek de kolay değildir. Yan etkiler için neredeyse 100 gram tüketmek gerekir. 100 gram tüketildiğinde bile, aşırı dozda C vitamini öldürücü değildir. Yan etkilerden bazıları baş ağrısı, baş dönmesi, ishal, mide krampları ve mide ekşimesini içerir. Ayrıca mide bulantısı ve yorgunluğa neden olabilir.

Kuşburnu çayı, meyve asidi ve pektin içeriği nedeniyle büyük miktarlarda tüketildiğinde hafif müshil niteliklere sahip olabilir. Bu nedenle, bazı insanlar kabızlık ve böbrek rahatsızlıklarını tedavi etmek için kuşburnu kullanırlar.

Hamilelik ve emzirme

Hamile veya emziren kadınlar hakkında konuşursak, güvenilir bir bilgi yok. Bu nedenle, yalnızca yiyecek miktarlarını kullanın. Veya kullanımından tamamen kaçının.

Böbrek taşı

Çok miktarda C vitamini böbrek taşlarına da neden olabilir. Bu nedenle, böbrek sorunları olan kişiler meyveyi tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.

İlaç etkileşimleri

Kuşburnu, C vitamini içerdiği için östrojenlerle etkileşime girebilir. Meyve ayrıca kanın pıhtılaşmasını yavaşlatmak için kullanılan bazı ilaçlar ile etkileşime girebilir.