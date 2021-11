Tavuk etinin 10 faydası

Tavuk eti besleyici bir gıdadır ve tüm dünya mutfaklarında kullanılır. İşte hazırlanması kolay, uygun fiyatlı ve mükemmel bir protein kaynağı olan tavuğun besin değerleri ve tüm faydaları.

Halihazırda tavuk eti fiyatı, tadı ve faydalı özellikleri nedeniyle tüketici sepetinde yaygın olarak bulunmaktadır. Tavuk eti sağlıklı beslenmenin en önemli bileşenlerinden biridir. Yüksek kaliteli, kolayca sindirilebilir proteinler, vitaminler, amino asitler ve minerallerle dolu olan tavuk eti, vücutta özellikle protein dengesi için çok önemlidir.

Tavuk eti B vitaminleri açısından zengindir.Soğuk algınlığı durumunda bağışıklık sistemini destekleyen B6 vitaminidir ve B5 vitamini metabolizmada görev alır. Tavuk suyu vücudu ısıtarak, vitaminlerle doyurarak ve bağışıklık sistemini harekete geçirerek soğuk algınlığının giderilmesine yardımcı olur. Ve düşük erime noktalı yağ, zayıflamış bir vücut tarafından kolayca emilir.

100 gram haşlanmış tavuk etinin besin değeri şu şekildedir:

Kalori: 170 kcal

Karbonhidrat: 0 gr

Protein: 25 gr

Yağ 7.4 gr

TAVUK ETİNİN FAYDALARI

Tavuk eti dünyada en çok tüketilen et türüdür. Ve bu sadece düşük fiyatı nedeniyle değildir. Tavuk, hem kendi kendine yeten bir gıda ürünü hem de birçok yemeğin bir parçasıdır. tavuk eti A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6 ve B9 vitaminlerini içerir.

Tavuk eti hafiftir, protein oranı yüksektir ve yağ oranı düşüktür. Ayrıca birçok vitamin ve mineral sağlar. Bir tür yağsız et olarak sınıflandırılır, ancak bunun için derisinin çıkarılması esastır ve tavsiye edilir.

Besin İçeriği Çok Değerlidir

Proteinleri yüksek biyolojik değere sahiptir. Bu, vücudun üretemediği tüm temel amino asitleri ideal miktarlarda sağladıkları anlamına gelir. Kırmızı et ve diğer işlenmiş etlerden daha az doymuş yağ içerir. Ayrıca tavukta omega 6 ve omega 3 gibi yerleşik yağlar da öne çıkmaktadır. Ancak, bu tip değerler yalnızca ağılda yetiştirilen veya sebze yemi ile beslenen örneklerde bulunur.

B grubu vitaminlerin kaynağıdır. Demir, çinko veya selenyum gibi bazı mineralleri içerir. Aynı zamanda önemli bir fosfor kaynağıdır ve içerdiği sodyum neredeyse yok denecek kadar azdır.

Kolay Sindirilebilir Protein Kaynağıdır

Tavuk eti herkese tavsiye edilir. Bununla birlikte, esansiyel amino asitlerin katkısı ve büyük sindirilebilirliği göz önüne alındığında, özellikle sporcular ve büyük fiziksel aktiviteye sahip kişiler, yaşlılar, çocuklar ve ergenler için özellikle önemlidir.

Protein, doku oluşturmak ve onarmak ve kas kütlesini korumak için gereklidir. Protein eksikliği büyüme geriliğine, kansızlığa, fiziksel zayıflığa veya bağışıklığın bozulmasına neden olabilir.

Kilo Yönetimini Sağlar

Tavuk eti gibi yüksek protein sağlayan gıdalar, vücut ağırlığının yönetilmesinde olumlu bir etki yaratır ve kilo verme diyetlerine yardımcı olabilir.

Bugüne kadarki mevcut araştırmalar, daha yüksek protein alımının, tokluğu desteklediğini göstermektedir. Benzer şekilde kanıtlar, öğünlerde protein varlığının sonraki öğünlerde bir azalmaya yol açtığını vurgulamaktadır.

Kalp Sağlığı İçin İyidir

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir makaleye göre, diyette tavuk, balık veya kuru yemiş gibi diğer protein kaynakları, kırmızı etin yerine tüketildiğinde kalp hastalıkları riski azalmaktadır. Bu nedenle bu iki et çeşidini birbirinden ayırmak önemlidir.

Ayrıca tavuk, düşük yağ içeriği ile kırmızı et gibi kolesterolü kötü yönde etkilemez. Kolesterol ve doymuş yağlar (kırmızı ve işlenmiş ette bulunur) tansiyonda, arteriyel disfonksiyonda veya insülin direncinde rol oynar, kardiyovasküler hastalık için risk faktörleridir.

Hamilelikte İyi Bir Besin Kaynağıdır

Tavuk eti, bazı özel koşullarda diyetin kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Bunlardan biri hamilelik ve emzirme dönemidir ve bu hem annenin hem de bebeğin sağlığını etkileyebilir.

Kümes hayvanları, hamilelik ve emzirme döneminde gerekli olan bazı temel besinler için iyi bir kaynaktır. Bunlar örneğin B vitaminleri, çoklu doymamış yağ asitleri ve bazı minerallerdir (demir ve fosfor).

Bağışıklık Sistemi ve Cilt Sağlığı

Çinko, vücudun düzgün çalışması ve sağlık için gerekli bir eser elementtir. Bağışıklık sisteminin bakteri ve virüslerle savaşmasına yardımcı olur, protein ve DNA yapımı için gereklidir ve daha iyi yara iyileşmesine katkıda bulunur.

Doğurganlık İçin İyidir

100 gram tavuk eti sperm ve yumurta kalitesini artırmaya yardımcı olan günlük B5 vitamini değerinin yaklaşık üçte birini içerir. Ayrıca tavuk etinde bulunan folik asit, hamilelik sırasında fetal gelişim üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

Ruh Halini İyileştirebilir

Tavuk, beynimizdeki serotonin (mutluluk hormonu) seviyelerinin artmasıyla bağlantılı amino asit triptofanı içerir. Tavuktaki triptofanın anında mutluluk hissine neden olacak kadar yüksek olmadığı bilinmektedir, ancak araştırmalar, diğer diyet ve yaşam tarzı faktörleri ile birleştirildiğinde serotonin seviyelerini ve sağlığı artırabileceğini göstermektedir.

Kas-İskelet Sistemi

Tavuk, kemik ve kas inşa etmek için gerekli olan fosfor, kalsiyum ve protein açısından zengindir.

Tiroid Fonksiyonunu İyileştirebilir

Tavuk ayrıca bakır, krom, fosfor ve selenyum içerir. Uzmanlar selenyumun tiroid hormonlarının sentezi için gerekli olduğuna inanmaktadır. Ayrıca selenyum tiroid kanseri riskini azaltabilir.

SPOR DİYETİNDE TAVUK ETİ

Sporcular genellikle göğüs eti tercih ederler. Tavuk göğsü, bir tavuğun göğüs kasından alınan yağsız bir et parçasıdır. Tavuk proteini de dahil olmak üzere proteinler, vücudun kas kütlesini korumasına yardımcı olur ve ayrıca bir kuvvet egzersizi ile birleştirildiğinde kas oluşumunu destekler.

Tavuk proteini mükemmel bir amino asit kaynağıdır. Vücut, onları özellikle sporcular ve yaşlılar için önemli olan kas dokusu oluşturmak için kullanır. Araştırmalar ayrıca yüksek tavuk proteini alımının ve diğerlerinin kemik mineral yoğunluğunun korunmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

Bir yetişkinin protein alımı için yaklaşık 200 gram tavuk filetosu yemesi tavsiye edilir. Ancak bir kişi aktif olarak spor yapıyorsa oran artırılabilir. Aksi takdirde, vücut protein açısından yetersiz kalacaktır. Neredeyse her zaman tavuk yiyebilirsiniz. Tipik olarak, sporcular kasların büyümesi için egzersizden hemen sonra tavuk tüketir. Tavuk, neredeyse hiç karbonhidrat içermeyen düşük kalorili bir ürün olduğundan, akşam yemeğinde özellikle uygundur.

TAVUK ETİNİN ZARARLARI

Ancak her tür pişmiş tavuk eti eşit değildir. Örneğin, kızarmış et veya fast food tavuklar sağlıksız yağlar, karbonhidratlar ve kalori açısından yüksektir ve uzmanlar bu gıdaların alımını azaltmayı önerir.

Günlük diyetinizde bol miktarda et proteini bulunması, kalsiyum kaybına ve üriner sistem üzerinde yüke yol açar ve ayrıca kardiyovasküler hastalık ve kanser riskini artırabilir. Uzmanlar haftada 2-3 kez et yemeyi ve yenen toplam kırmızı et miktarını azaltmayı tavsiye ediyor. Daha yüksek protein alımı ancak yoğun fiziksel aktivite ile olabilir.

Ayrıca nugget gibi belirli tavuk türleri yoğun şekilde işlenmiştir. Araştırmalar bu işlenmiş tavuk türlerinin tüketiminin tip 2 diyabete, kardiyovasküler hastalık riskinin daha yüksek olmasına neden olabileceğini gösteriyor. İşlenmiş etler aşırı miktarda sodyum ve diğer koruyucu maddeler içerebilir.

Bilimsel kanıtlar, sodyum alımını azaltmanın, özellikle hipertansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda, işlenmiş etlerdeki nitriller gibi bazı koruyucu maddelerin insan sağlığı üzerinde negatif etkiler bırakabileceği biliniyor.

Elbette pek çok kişi, soğuk algınlığı için tavuk suyunun iyi olduğunu çocukluktan hatırlıyor, ancak modern beslenme uzmanları bu çarenin hastalıklarla mücadelede etkili olduğunu düşünmüyorlar. Tavuk suyu L-karnitin gibi yağ asitlerinin vücudumuzdaki organlara taşınmasını sağlayan maddeler içerir ve etkili bir şekilde çalışmaya başlarlar. Ancak modern dünyada, kümes hayvanlarını beslemek için elverişsiz koşullar nedeniyle, bu, ürünün kalitesini ve faydalı özelliklerini etkileyebilir.

Kanatlı alerjileri nadirdir. Uzmanlar, kümes hayvanı alerjilerinin kırmızı et alerjileri kadar yaygın olduğunu düşünüyorlar (her ne kadar bir et türüne alerjiniz varsa, diğerine alerjiniz olacağı anlamına gelmez). Bazen yumurta alerjisi olan kişilerde kümes hayvanlarına karşı ikincil bir alerji gelişir. Bu durumlarda, semptomlar genellikle pişmiş et yemekten ziyade çiğ etle temastan kaynaklanır.

Böbrek hastalığı olan kişiler özellikle büyük parçalar halinde, çok fazla protein yeme konusunda dikkatli olmalıdır.

Tavuğun zararlı kısmından bahsedecek olursak o da derisidir. Kanatlı yemlerinde sıklıkla kullanılan (ve insan sağlığına zararlı etkisi olan) antibiyotikleri biriktirir. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda yağda kızartma sırasında oluşan çok miktarda kanserojen kanser gelişimine neden olabilir. Bu nedenle kızarmış veya ızgara tavuk derisi kesinlikle bir diyet yemeği değildir.

TAVUK ETİNİ BESLENMENİZE DAHİL EDİN

Tavuk eti besleyici ve çok yönlü bir besindir. Bu nedenle hayvansal kaynaklı protein kaynaklarından biri olarak (balık ve yumurta ile birlikte) kullanılması tavsiye edilir.

Güçlü yönlerinden tam olarak yararlanmak için yoğun olarak yetiştirilmeyen ve tahılla beslenen tavukları (mümkün olduğunda) satın almak gerekir. Bunların daha yüksek kalitesi sadece beslenme profiline değil, aynı zamanda tat ve dokuya da yansır.

Satın alma sırasında soğuk zincirin kırılmaması, en kısa sürede buzdolabına konulması ve 1 veya 2 gün içinde tüketilmeyecekse derin dondurucuda muhafaza edilmesi gerekir. Bu sıcaklıkta yaklaşık 9 ay saklanabilir.

Son olarak, tek bir yiyeceğin bir diyeti sağlıklı bir beslenme düzenine dönüştürmediğini hatırlamak gerekir. Bu nedenle, tavuk eti alımının hem bitkisel hem de hayvansal diğer protein kaynaklarıyla birleştirilmesi tavsiye edilir. Ayrıca önerilen günlük miktarlara uyun ve sebzelere, meyvelere, tam tahıllara ve sağlıklı yağlara diyetinizde yer verin.