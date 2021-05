Genel sağlık üzerinde çok büyük bir etkisinin olduğu bilinen uykunun miktarı ve kalitesi yediğiniz ve içtiğiniz her şeyden etkilenebiliyor. İşte uykuya yardımcı en iyi besinler.

Uyku, genel sağlığımızda ve enerji düzeylerimşzde gerçekten önemli bir rol oynar. Son zamanlarda araştırmacılar, hem zayıf uykunun beslenme seçimlerimiz üzerindeki etkisini hem de diyetin uyku kalitesine etkilerini daha fazla araştırıyorlar.

Araştırmalara göre yeterince uzun süre uyumamak veya kalitesiz uyku; artan gıda alımı, daha az sağlıklı beslenme ve kilo alımı ile ilişkilidir. Uykusuzluk ayrıca atıştırma ve aşırı yemeye de yol açar ve yağ ve karbonhidrat oranı yüksek yiyecekler yemek istememize neden olur

Esasen, zayıf uyku, vücudunuzu sizi uyanık tutmak için yüksek enerjili yiyecekler bulmaya yönlendirir ve bu da sağlıksız yiyecek istekleriyle savaşmayı çok zorlaştırır. Ancak öte yandan iyi uyuduğumuzda iştah hormonlarımız normal düzeyde seyreder, sağlıksız yiyecekleri çok istemeyiz ve ne yiyeceğimiz konusunda daha iyi seçimler yapabiliriz.

YEDİKLERİMİZ TÜM VÜCUDU ETKİLİYOR

Dünyadaki tüm kültürlerin hangi yiyeceklerin uykuyu getirdiğine dair farklı gelenekleri vardır. Süt, papatya, kivi ve kiraz gibi yiyeceklerin iyi bir gece uykusu için harikalar yarattığı söylenir. Yediğimiz yemeğin bizi günlük olarak ne kadar etkilediği düşünüldüğünde, diyetimizin uyku kalitemizde bu kadar büyük bir rol oynaması şaşırtıcı değildir. Yediklerimizin organ fonksiyonumuz, bağışıklık sistemimiz, hormon üretimimiz ve beyin fonksiyonumuz üzerinde de büyük etkisi vardır.

Uyku düzenimizi kontrol eden hormon melatonindir. Melatonin beyinde üretilir ve ürettiğiniz melatonin miktarı ve beyninizin onu ne kadar verimli kullandığı diyetinizden etkilenir. Melatonin seviyelerimiz üzerindeki en büyük etkilerden biri, triptofan adı verilen bir tür proteindir. Triptofan, proteinlerin yapı taşları olan temel bir amino asittir. Temel amino asitler vücudumuzun yapamadığı bir gruptur, ancak diyet yoluyla elde edilebilir.

Uykuya yardımcı olduğu görülen diğer besinler arasında B vitaminleri ve magnezyum bulunur. Bunun nedeni, triptofanın vücutta daha fazla bulunmasına yardımcı olmalarıdır. Diyetinizde triptofan, B vitamini veya magnezyum eksikse. Melatonin üretiminizin ve salgılanmanızın etkilenmesi ve uyku kalitenizin daha düşük olması muhtemeldir .

DAHA KALİTELİ UYKU İÇİN BESLENME

Aşırı kısıtlayıcı diyetler veya sizi besin eksikliği riskine sokan diyetler uykunuzu gerçekten etkileyebilir. Belirli besinler açısından zengin yiyecek alımınızı artırarak, uyku kalitesini ve süresini artırabilmeniz mümkün.

Örneğin süt ürünleri, uyumaya yardımcı olmada harika olabilir. Süt sadece mükemmel bir triptofan kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda triptofanın aktivitesini ve bulunabilirliğini artırmaya yardımcı olan magnezyum ve B vitaminlerini de içerir. Süt ürünleri gibi kuruyemişler de melatonin üretimini artırdığı ve salınımını desteklediği bilinen tüm besinleri içerir.

Balık, büyük bir triptofan ve B vitamini kaynağıdır. Diyetinize düzenli olarak balık dahil etmek, ihtiyacınız olduğunda sağlıklı melatonin üretimini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Bakliyat, fasulye ve mercimek ayrıca yüksek miktarda triptofan ve B vitamini içerir. Tüm bunlar harika bir gece uykusu alma olasılığınızı artırmaya yardımcı olabilir. Uyku potansiyelinizi en üst seviyeye çıkarmak için başka bir triptofan kaynağı olan soyayı da tüketebilirsiniz.

Ve hala uyumakta zorlanıyorsanız, biraz etten faydalanabilirsiniz. Her çeşit et, iyi bir gece uykusu için gerekli tüm malzemeleri içerir. Bu yüzden geceleri uyuyamıyorsanız, diyetinize biraz yağsız et eklemeyi düşünebilirsiniz.

Yatmadan önce kendinizi aç hissederseniz, ideal yatma vakti atıştırması için, bir bardak süt, küçük bir muz veya birkaç kuru yemiş yemeyi deneyin. Bunların hepsi, ertesi gün uykunuzu iyileştirmeye gerçekten yardımcı olabilir. Gıdalardaki triptofanın beyne ulaşmasının yaklaşık bir saat sürdüğünü de belirtmek gerekir, bu nedenle atıştırmalıklarınızı yemek için yatmadan hemen öncesine kadar beklemeyin. Ayrıca, iyi bir gece uykusu şansınızı en üst düzeye çıkarmak için gün boyunca yüksek miktarda triptofan içeren dengeli bir diyet uygulayın.