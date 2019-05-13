Tarkan kızı Liya’nın fotoğrafını ilk kez paylaştı

Megastar Tarkan, Instagram hesabından ilk önce annesinin ardından da eşinin anneler gününü kutladı.

"ANNEM HAKKIN ÖDENMEZ"

Annesi ile fotoğraf paylaşan Tarkan, “Canım annem... Ne cefalarla, zorluklarla ve fedakarlıklarla büyüttün yavrularını. Hakkın ödenmez. Daha nice sağlıklı ve huzurlu anneler gününe hep birlikte inşallah Seni çok seviyorum. Ayrıca bütün annelerin de anneler gününü tüm kalbimle kutlarım” notunu düştü.

"PINAR'IM SENİ UNUTMADIM"

Eşi Pınar Tevetoğlu için ise şu notu düştü: "Seni unuttuğumu sanma Pınarım. İlk anneler günün kutlu olsun canım benim. Ben ve Liya seni çok seviyoruz." Tarkan kızının ilk defa bu fotoğrafını paylaştı.