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Teber-82 ve Hassas Güdüm Kiti envantere girdi

Savunma Sanayi, kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla gücüne güç katmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 17:08..
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Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Teber-82 ve Hassas Güdüm Kiti kabulü gerçekleştirildi. EBER, MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarına, vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre edilen bir lazer güdüm kiti. TEBER, genel maksat bombalarını Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getiriyor.

Teber-82 ve Hassas Güdüm Kiti envantere girdi

TEBER kuyruk bölümü, hassas güdüm sağlayacak Ataletsel Ölçü Birimi (AÖB) ve Küresel Konumlama Sisteminden (KKS) oluşmakta olup, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı bir şekilde bombaya entegre edilebiliyor. Bomba gövdesi üzerinde bulunan gömlekler, stabilite ve kaldırma kuvveti sağlamasının yanı sıra, terminal güdüm fazında da yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.

Teber-82 ve Hassas Güdüm Kiti envantere girdi

TEBER'in modüler tasarımı, ekonomik ve yenilikçi özellikler barındırıyor. Bombaların burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif Lazer Arayıcı Başlık (LAB), silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandırıyor.

Teber-82 ve Hassas Güdüm Kiti envantere girdi

Lazer Arayıcı Başlık (LAB) bölümüne ayrıca yaklaşma sensörü ekleme seçeneği de mevcut. Ayrıca, kuyruk bölümü entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliği ile lojistik açıdan kullanıcıya kolaylık sağlıyor..

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