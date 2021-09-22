ABD, Honor markasını kara listeye alma konusunda kararsız

Ulusal güvenlik tehdidinin ortadan kalkmadığını düşünen ABD, Huawei'den ayrılan Honor'a da yaptırım uygulamak istiyor. Ancak son kararı başkan Biden verecek.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.

Ardından Çinli şirket, ayakta kalabilmek için başarılı markası Honor'u satmak zorunda kalmıştı. Bu hamle ile birlikte Honor'un, Google ve Qualcomm gibi ABD'li şirketlerle iş birliği yapmasının önüne herhangi bir engel kalmadı.

YENİDEN KARA LİSTEYE ALINABİLİR

Cumhuriyetçi politikacılara göre Honor, Amerikan teknolojisi ve yazılımının Çin Komünist Partisi'nin eline geçmesini önlemeyi amaçlayan ABD ihracat kontrol politikalarından kurtulmak için Huawei'den bilerek ayrıldı. Bu nedenle Honor'un, hala ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor.





SON KARAR BIDEN'IN

Pentagon ve ABD Enerji Bakanlığı, Honor'un faaliyetlerini sınırlamayı planlıyor. Ancak, Ticaret Bakanlığı ve hatta Dışişleri Bakanlığı buna karşı çıkıyor. Eğer herhangi bir fikir birliğine varılmazsa, nihai kararın ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilmesi bekleniyor.

Yaptırıma karşı çıkanlar; Honor'un nükleer malzeme veya bileşen üretmediğini, 5G ağ altyapısı olmadığını ve cihazlarının ABD'de satılmadığını, bu nedenle herhangi bir yasağın gerekmeyeceğini savunuyor.

Ticaret Bakanlığı ve hatta Dışişleri Bakanlığı'na göre yaptırım kararı, Çin'i değil daha çok ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek.