Apple istediğini aldı! ABD'de satış yasağı durduruldu ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Apple'ın en yeni akıllı saat modellerinin ABD'deki satışının yasaklanmasına yönelik kararı geçici olarak durdurdu.

ensonhaber.com

Apple'ın tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği tespit edildi. Bu özellik, Apple Watch modellerinin kandaki oksijeni ölçmesine olanak sağlıyordu.

Şirketin internet sitesine göre 1989 yılında Joe Kiani tarafından kurulan Masimo, binlerce sağlık ve tüketici odaklı patente sahip.

Masimo, Apple'ın 2013 yılında kendileriyle ortaklık kurmak için görüşmeye geldiğini, bu sırada kendilerinin fikirlerini ve teknolojilerini çaldığını söylüyor.

Apple Watch modelleri yasaklanmıştı

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, patent anlaşmazlığı nedeniyle Apple'ın en yeni akıllı saatlerinin ülkede satışını yasakladı.

Ardından Joe Biden, söz konusu yasağı onayladı ve bu kapsamda Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ABD'de satışı durduruldu.

Apple itiraz etti

Apple ise ABD Federal Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Kararın durdurulması için talepte bulunan Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo'nun patentlerini ihlal edip etmediğine 12 Ocak'a kadar karar verecek olan ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın değerlendirmesinin beklenmesini istemişti.

Apple'ın itirazı kabul edildi

Mahkeme, Apple'ın en yeni akıllı saat modellerinin ABD'deki satışının yasaklanmasına yönelik kararı geçici olarak durdurdu.

Şimdi, ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın değerlendirmesinin 12 Ocak'a kadar kararını açıklanması bekleniyor.