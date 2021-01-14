Bilim insanları: İklim değişikliği 2050 yılında ölümcül zirveye çıkacak

Bilim insanları iklim, değişikliğinin bu hızla devam etmesi durumunda 2050 yılına gelindiğinde "ölümcül" zirveye ulaşacağını açıkladı.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye sürükleniyor.

Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği nedeniyle Dünya'nın sonu yavaş yavaş gelmeye başlıyor.

Etkilerini artık daha sık gördüğümüz iklim değişikliği üzerine yürütülen araştırmanın sonuçları açıklandı.

2050 ÖLÜMCÜL OLACAK

Northern Arizona Üniversitesi'nde görev alan bilim insanlarına göre, sıcaklıkların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde, 2050 yılına geldiğimizde insan eliyle salınan karbonun etkileri de zirveye ulaşacak ve ölümcül bir hal alacak.

ORMANLAR DA YOK OLACAK

Aynı çalışmaya göre, küresel sıcaklıkların artması ile karbon emisyonunda kilit rol oynayan ormanlar da etkilenecek ve görevini yapmakta zorlanacak.

Artan sıcaklığın bitkilerin fotosentez yapma oranlarında düşüşe neden olabileceği uyarısında bulunan bilim insanları, araştırma kapsamında 20 yıl boyunca toplanan verilerden yararlandı.