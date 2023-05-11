Bilişim Vadisi, gençlere desteğini sürdürüyor Bilişim Vadisi, gençlerin fikirlerini destekliyor ve potansiyellerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir platform olan Bilişim Vadisi, Türkiye’nin gücüne güç katacak, katma değeri yüksek yeni teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini sağlamak için kuruldu.

Bilişim Vadisi, insan kıymetini ortaya çıkarmak için bünyesinde pek çok fırsat barındırıyor.

Gençlere tam destek

Bilişim Vadisi, gençlerin fikirlerini destekliyor ve potansiyellerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hayallerini gerçekleştiriyor.

Bilişim Vadisi içindeki faaliyetler ve iş birlikleri, geleceğin teknolojisini şekillendirme hedefiyle yürütülüyor.

Vadide geleceğin şehirlerini, geleceğin mobilite ekosistemini ve geleceğin teknolojisini şekillendirmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Genç girişimcilerin fikirleri ve yetenekler, Bilişim Vadisi ekosisteminin teknik/finansal destekleriyle ve bu ekosistemde açığa çıkan sinerjiyle katlanarak değerlenecek.

Türkiye’nin dijital yüzyılı gençlerle birlikte inşa edilecek.