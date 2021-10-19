Çin'in dev radyo teleskobu FAST, uzaylı araçlarını tespit edebilir

Yeni bir araştırmaya göre Çin'deki Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) ile uzaylılara ait robotik araçlar bulunabilir.

Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamış ve 2020 yılının başlarında hizmete açılmıştı.

Saniyede 38 GB veri toplayabilen FAST, uzaydan radyo frekans dalgalarını dinliyor. Galaksilerde doğal hidrojen arayarak, anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızlarının sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunacak FAST, "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.

UZAYLI ARAÇLARINI DA TESPİT EDEBİLİR

Gürcistan'daki Hür Tiflis Üniversitesi'nden Dr. Zaza Osmanov'a göre, Çin'deki Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), kendi kendini kopyalayabilen, uzaylılara ait robotik araçları tespit edebilir.

Dr. Osmanov, tüm kusurlu sistemler gibi, bu tip robotik uzaylı araçlarının da bir tür radyasyon yayacağını belirtiyor. Araştırmacının hesaplamaları, bu radyasyonun radyo spektrumunda görünür olması gerektiğini ortaya koyuyor.

Osmanov'a göre bu radyasyon seviyesi, FAST'in incelemek üzere tasarlandığı spekturumun içinde yer alıyor.