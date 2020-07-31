Donald Trump sayesinde Kodak'ın hisseleri fırladı

Fotoğraf makinesi üreticisi Kodak'ın değeri koronavirüs pandemisi boyunca 15 kat artış gösterdi. Bu artışın arkasında ise ABD Başkanı Donald Trump var.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok şirket ciddi zararlara uğradı. Ancak akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle zor günler yaşayan ve 2013 yılında iflasın eşiğinden dönen fotoğraf makinesi üreticisi Kodak, 1 hafta içinde piyasa değerini 15 kat artırdı.

Her şey Trump yönetiminin koronavirüsle mücadelede, Kodak'a ilaçlar için malzeme üretmesini teklif etmesiyle başladı.

HİSSELERİ FIRLADI

Kodak'ın ilaçlar için malzeme üreteceği ve 765 milyon dolar tutarında devlet kredisi aldığına dair çıkan haberler nedeniyle, şirket hisseleri bu hafta yaklaşık yüzde 1500 arttı.

Geçtiğimiz hafta 2 dolar seviyesinde olan hisseler 33 doların üzerine çıkarken şirketin değerlemesi 92 milyon dolardan 1.5 milyar dolara fırladı.



Kodak CEO'su Jim Continenza, işlem hacmindeki artışı neyin etkilediğini söyleyemeyeceğini, fakat Kodak'taki ilgili ekibin son güne kadar bu bilgiyi sıkı bir şekilde sakladığını ifade etti.

Kodak, ilaç üreteceğine dair ABD basınında çıkan haberleri tek tek geri çektirmişti.