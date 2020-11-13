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    Elon Musk, koronavirüs testlerinden şüphe duyuyor

    Milyarder iş adamı Musk, aynı günde 4 kez koronavirüs testi yaptırdığını, ancak farklı sonuçların ortaya çıktığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 11:39
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 11:41
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    Elon Musk, koronavirüs testlerinden şüphe duyuyor

    Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, bir kez daha koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

    Milyarder girişimci Musk'ın son açıklaması, çok konuşulacak gibi görünüyor.

    4 KEZ TEST YAPTIRDI

    Musk, aynı gün içinde 4 kez koronavirüs testi yaptırdığını, sonuçlardan ikisinin negatif, ikisinin ise pozitif çıktığını duyurdu.

    "İKİSİ NEGATİF, İKİSİ POZİTİF"

    Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada Musk, "Son derece düzmece bir şeyler oluyor. Bugün koronavirüs için dört kez test edildim. İki test negatif çıktı, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire." ifadelerini kullandı.

    Elon Musk, koronavirüs testlerinden şüphe duyuyor #1

    "YASAKLAR BİR HATA"

    Elon Musk, daha önce başka bir açıklamasında, geniş kapsamlı karantina uygulamalarının ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu iddia etmiş, "Salgın insanları mantıksız hale getirdi" diye konuşmuştu.

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