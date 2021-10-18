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    Huawei HarmonyOS güncellemesi 25 modele daha geldi

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, güncellenen HarmonyOS işletim sistemini 25 yeni Honor ve Huawei modeli için kullanıma sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 10:51
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    Huawei HarmonyOS güncellemesi 25 modele daha geldi

    ABD'nin yaptırımları nedeniyle Android lisansını kaybeden Huawei, geliştirdiği HarmonyOS 2 isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran'da tanıtmıştı.

    HarmonyOS; yalnızca akıllı telefonlara değil, aynı zamanda akıllı saatlere, akıllı ev aletlerine, araç sistemlerine ve televizyonlara da güç verecek.

    Yayınlanan rapora göre, 29 Temmuz'da 40 milyon civarı kullanıcıya sahip olan  HarmonyOS, eylülde 100 milyon kullanıcıyı aştı.

    25 YENİ MODEL İÇİN KULLANIMA SUNULDU

    Huawei Mate 9 gibi beş yıllık eski cihazların bile kullanabildiği yeni HarmonyOS güncellemesi, 25 yeni Huawei ve Honor modeline daha geldi.

    harmonyos

    HarmonyOS güncellemesi alacak yeni modeller şu şekilde:

    • Huawei P20
    • Huawei P20 Pro
    • Huawei-Mate 10
    • Huawei Mate 10 Pro
    • Huawei Mate 10 Porsche Design
    • Huawei-Mate RS Porsche Design
    • Huawei nova 4
    • Huawei Enjoy 10S
    • Huawei-Enjoy 10 Plus
    • Honor 9X
    • Honor 9X Pro
    • Honor-20S
    • Honor Play 4T Pro
    • Honor 10
    • Honor-V10
    • Huawei Smart Screen S 55 inç
    • Huawei Smart Screen S 65 inç
    • Huawei-Smart Screen S 75 inç
    • Huawei Smart Screen S Pro 65 inç
    • Huawei Smart Screen S Pro 75 inç
    • Huawei-Smart Screen V55i
    • Huawei Smart Screen V65i
    • Huawei Smart Screen V65 Premium Edition
    • Huawei-Smart Screen V65 2021
    • Huawei Smart Screen V75 2021

    HarmonyOS sistemiyle güncellenen eski modeller, birçok işlevsel yenilik kazandığı gibi telefonların performansı da yükseliyor.

    HUAWEI'NİN YIL SONU HEDEFİ 360 MİLYON

    Huawei, yıl sonuna kadar 360 milyon cihaza HarmonyOS yüklenmesini bekliyor. Gelecek yıl ise bu cihazların sayısı 12,3 milyara kadar çıkacak.

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