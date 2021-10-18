Huawei HarmonyOS güncellemesi 25 modele daha geldi

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, güncellenen HarmonyOS işletim sistemini 25 yeni Honor ve Huawei modeli için kullanıma sunuyor.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Android lisansını kaybeden Huawei, geliştirdiği HarmonyOS 2 isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran'da tanıtmıştı.

HarmonyOS; yalnızca akıllı telefonlara değil, aynı zamanda akıllı saatlere, akıllı ev aletlerine, araç sistemlerine ve televizyonlara da güç verecek.

Yayınlanan rapora göre, 29 Temmuz'da 40 milyon civarı kullanıcıya sahip olan HarmonyOS, eylülde 100 milyon kullanıcıyı aştı.

25 YENİ MODEL İÇİN KULLANIMA SUNULDU

Huawei Mate 9 gibi beş yıllık eski cihazların bile kullanabildiği yeni HarmonyOS güncellemesi, 25 yeni Huawei ve Honor modeline daha geldi.

HarmonyOS güncellemesi alacak yeni modeller şu şekilde:

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei-Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei-Mate RS Porsche Design

Huawei nova 4

Huawei Enjoy 10S

Huawei-Enjoy 10 Plus

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor-20S

Honor Play 4T Pro

Honor 10

Honor-V10

Huawei Smart Screen S 55 inç

Huawei Smart Screen S 65 inç

Huawei-Smart Screen S 75 inç

Huawei Smart Screen S Pro 65 inç

Huawei Smart Screen S Pro 75 inç

Huawei-Smart Screen V55i

Huawei Smart Screen V65i

Huawei Smart Screen V65 Premium Edition

Huawei-Smart Screen V65 2021

Huawei Smart Screen V75 2021

HarmonyOS sistemiyle güncellenen eski modeller, birçok işlevsel yenilik kazandığı gibi telefonların performansı da yükseliyor.

HUAWEI'NİN YIL SONU HEDEFİ 360 MİLYON

Huawei, yıl sonuna kadar 360 milyon cihaza HarmonyOS yüklenmesini bekliyor. Gelecek yıl ise bu cihazların sayısı 12,3 milyara kadar çıkacak.