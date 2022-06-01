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    İlk çeyrekte en çok satan tabletler belli oldu

    IDC'nin yayınladığı son verilere göre, yılın ilk 3 ayında en çok satan tabletler ortaya çıktı. Listede Apple'ın ezici bir üstünlüğü bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:02
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    İlk çeyrekte en çok satan tabletler belli oldu

    Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasının kan kaybetmesine neden olmuştu.

    Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim tabletlere olan ihtiyacı artırsa da salgının etkisinin azalmasıyla satışlar yeniden düşüş trendine girdi.

    International Data Corporation (IDC), tabet satışlarıyla ilgili yeni bir rapor yayınladı. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde en çok satan tablet modellerini açıkladı.

    Apple'ın büyük üstünlüğü var

    IDC tarafından yayınlanan veriler, yılın ilk çeyreğinde dünyada en çok satan tabletlerin iPad serisi olduğunu gösteriyor.

    2022 yılının ilk çeyreğinde tablet pazarının lideri 9. nesil iPad oldu. Hemen ardından yeniden tasarlanan 6. nesil iPad mini geliyor. Üçüncü sırada ise 2021 iPad Pro var.

    ipad

    Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020), en çok satanlar listesinde dördüncü sırayı almayı başardı. Beşinci sırada ise Apple'ın 4. nesil iPad Air modeli karşımıza çıkıyor.

    Yılın ilk çeyreğinde Apple, yüzde 31,8 pazar payıyla tablet pazarında zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Samsung'un pazar payı yüzde 21,8 seviyelerinde. Üçüncü sırada ise yüzde 9,8 payla Amazon yer alıyor.


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