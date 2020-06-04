İlk çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar

İlk çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar

2020'nin ilk çeyreğinde akıllı saat üreticilerinin elde ettiği satış rakamlarını sizler için derledik.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da giyilebilir ürün satışları ilk çeyrekte yüzde 29,7 artarak, 72,6 milyon adede ulaştı.

Akıllı saat segmentinde ise 2020'nin ilk çeyreğinde önceki yıla göre yüzde 7,1 düşüşle, toplam 16.9 milyon adet ürün satıldı.





EN ÇOK SATAN MARKALAR

2020 ilk çeyrek verilerine göre en çok akıllı saat satan marka Apple oldu. Bu dönemde 4.5 milyon Apple Watch satmayı başaran şirket, yüzde 26,8 pazar payına ulaştı.

En fazla akıllı saat satan ikinci şirket ise Çinli Huawei oldu. 2.5 milyon adet satış gerçekleştiren Huawei, yüzde 15,2 pazar payına sahip oldu. Çinli şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 118,5'lik rekor bir büyüme gösterdi.

Samsung ise 1.8 milyon adet satış rakamıyla kendine üçüncü sırada yer buldu. Güney Koreli şirketin satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 düştü.