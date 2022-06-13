Kobiler tercih etti VagonSoft zirveye oynuyor

Eğer inanırsanız zirve çok uzakta değildir. İnanmak, başarmak ile doğru orantılıdır. VagonSoft da bizlere inanmanın gücünü gösteren kusursuz bir yerel girişim.

Alişan Tekinler, Mahide Tekinler ve Özlem Ela Tekinler ile gelişen VagonSoft, artık zirvenin bir numaralı adayı konumunda. İnternet ve teknoloji dünyasında hızlı adımlarla ilerleyen şirketi gelin daha da yakından tanıyalım.

İnternetle Alakalı Her Konuda

VagonSoft, yalnızca 1 senedir aktif olarak hizmet veren bir şirket. Peki, bu 1 senede VagonSoft’un zirve yarışında yer alması sizce de şaşırtıcı değil mi? Aslında Tekinler’in bu harika girişimini biraz olsun tanırsanız zirve yarışı size de şaşırtıcı gelmeyecektir. İnternet dünyasındaki her türlü hizmeti barındıran VagonSoft, 314 KOBİ müşterisi ile zirveye zaten çoktandır göz kırpıyor.

Toplamda 102 dijital pazarlama ve 64 marka danışmanlığı hizmeti sağlayan şirket, Türkiye ve Avrupa’da tanınır durumda. E-ticaret, SEO, marka danışmanlığı, yazılım ve geliştirme uzmanlığı gibi alanlarda zirvenin adresi VagonSoft oluyor. Her daim dinamik kalabilen şirket, kendisini daimi olarak yenileyip güncellemeyi de ihmal etmiyor.

Tekinler’in Diğer Markası Maok’un Varlığı!

Tekinler, internet ve teknoloji evrenine yalnızca VagonSoft sayesinde temel atmış değil. Çocuk yaşta başlayan bu serüven pandemi döneminde perçinlenerek devam etmiş. Alişan Tekinler’in geliştirdiği Maok Pos, pandemi sürecinde restoranların eli ayağı olmuş bir yazılım. Yalnızca 10 ay gibi bir sürede tamamlanan yazılım, hatasız tasarımı ile piyasaya ilk çıktığı anda ilgi seline maruz kaldı. Hala pek çok işletmenin tercihi olan Maok Pos, Tekinler’in sektördeki başarısının bir diğer kanıtı niteliğinde.

https://www.vagonsoft.com.tr/



