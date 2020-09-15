Kullanıcılara 2 gigabit hız sunan Google Fiber test edilecek

Google'ın yüksek hızlı internet hizmeti Google Fiber, 2 gigabit hıza kadar çıkabilen hizmetinin testlerine ekim ayından itibaren başlayacak.

ABD'li teknoloji devi Google, kullanıcılara 2 gigabit internet hızları sunacak Google Fiber hizmetinin test aşamasına geldiğini açıkladı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, bu hizmet sayesinde 2 gigabite kadar indirme ve 1 gigabite kadar yükleme hızına sahip olacak.

Abonelik başlatan kullanıcılarına Wi-Fi 6 modemini de ücretsiz sağlayacak olan Google, herhangi bir internet kotası veya yıllık taahhüt şartı da sunmayacak. Yani kullanıcılar, istedikleri zaman aboneliğini iptal edebilecek.





Google Fiber hizmeti, her ne kadar kullanıcılara oldukça yüksek hızlar sunsa da şu anda yalnızca ABD'nin belirli şehirlerinde kullanılıyor. Bu nedenle 2 gigabit paketinin Avrupa'da veya ülkemizde kullanıma sunulması oldukça düşük bir ihtimal.

Şu anda zaten ABD'nin 18 şehrinde Google Fiber hizmeti kullanılıyor. Ancak 2 gigabit hızlara kadar çıkan paket, önümüzdeki aydan itibaren Nashville ve Huntsville şehirlerinde test edilecek.

Test sürecinin ardından, bu yılın ilerleyen günlerinde bu iki şehirdeki tüm kullanıcılar, 2 gigabit paketi kullanmaya başlayabilecek.

GOOGLE FİBER 2 GIGABIT PAKET FİYATI

2 gigabite kadar indirme ve 1 gigabite kadar yükleme hızına sahip Google Fiber paketi, kullanıcılara 100 dolardan sunulacak.