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    Kullanıcılara 2 gigabit hız sunan Google Fiber test edilecek

    Google'ın yüksek hızlı internet hizmeti Google Fiber, 2 gigabit hıza kadar çıkabilen hizmetinin testlerine ekim ayından itibaren başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 11:28
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    Kullanıcılara 2 gigabit hız sunan Google Fiber test edilecek

    ABD'li teknoloji devi Google, kullanıcılara 2 gigabit internet hızları sunacak Google Fiber hizmetinin test aşamasına geldiğini açıkladı.

    Google'dan yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, bu hizmet sayesinde 2 gigabite kadar indirme ve 1 gigabite kadar yükleme hızına sahip olacak.

    Abonelik başlatan kullanıcılarına Wi-Fi 6 modemini de ücretsiz sağlayacak olan Google, herhangi bir internet kotası veya yıllık taahhüt şartı da sunmayacak. Yani kullanıcılar, istedikleri zaman aboneliğini iptal edebilecek.

    google-fiber

    Google Fiber hizmeti, her ne kadar kullanıcılara oldukça yüksek hızlar sunsa da şu anda yalnızca ABD'nin belirli şehirlerinde kullanılıyor. Bu nedenle 2 gigabit paketinin Avrupa'da veya ülkemizde kullanıma sunulması oldukça düşük bir ihtimal.

    Şu anda zaten ABD'nin 18 şehrinde Google Fiber hizmeti kullanılıyor. Ancak 2 gigabit hızlara kadar çıkan paket, önümüzdeki aydan itibaren Nashville ve Huntsville şehirlerinde test edilecek.

    Test sürecinin ardından, bu yılın ilerleyen günlerinde bu iki şehirdeki tüm kullanıcılar, 2 gigabit paketi kullanmaya başlayabilecek.

    GOOGLE FİBER  2 GIGABIT PAKET FİYATI

    2 gigabite kadar indirme ve 1 gigabite kadar yükleme hızına sahip Google Fiber paketi, kullanıcılara 100 dolardan sunulacak.

    Instagram: @eshteknoloji

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