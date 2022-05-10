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    NASA, Mars'taki en büyük depremi tespit etti

    NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
    • 10.05.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 12:32
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    NASA, Mars'taki en büyük depremi tespit etti

    NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

    Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, en büyük depremi tespit etti.

    5.0 büyüklüğünde deprem

    AA'da yer alan habere göre, NASA'dan yapılan açıklamada, Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç InSight'ın, 4 Mayıs'ta gezegende 5.0 büyüklüğünde bir deprem saptadığı bildirildi.

    Bunun başka bir gezegende tespit edilmiş en büyük deprem olarak nitelendirildiği ifade edilen açıklamada, araştırma ekibinin depremin merkezini ve kaynağını belirlemek için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

    insight

    Araştırmacılar bu tür doğa olaylarını inceleyerek Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlıyor. InSight, Kasım 2018'de Mars'a ulaşmasından bu yana 1313'ten fazla deprem tespit etti.

    Araştırmacılar, InSight’ta yer alan sismografların aracın Mars'taki yer altı faaliyetlerini anlamada önemli bir rol üstlendiğini söyledi.


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