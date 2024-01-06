NASA’nın Mars helikopteri Ingenuity, yeni bir uçuş rekoru kırdı Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance adlı keşif aracının içinde bulunan Mars helikopteri Ingenuity, kızıl gezegende yeni bir uçuş rekoruna imza attı.

ensonhaber.com

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu Nisan 2021'de gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

Uçuş rekoru kırdı

Mars helikopteri Ingenuity, bir süre önce çorak topraklarda yeni bir uçuş rekoruna imza attı. NASA, tarafından aktarılanlara göre küçük helikopter, 20 Aralık'ta 69. kez havalandı.

4 kiloluk Ingenuity helikopteri 20 Aralık'ta Mars'ta 705 metre yol gitti ve Nisan 2022'de 704 metrelik ilerlemesini geride bıraktı.

Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçmişti.

Helikopter, daha sonraki uçuşlarda havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak.

Bu sayede Ingenuity, yüzeydeki Perseverance aracının ulaşamadığı yerleri havadan fotoğraflayacak.