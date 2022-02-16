Neuralink, teste giren maymunları öldürdüğünü itiraf etti

Neuralink projesinde gerçekleştirilen testler kapsamında, beynine çip takılan 23 maymundan 15'inin öldüğü ortaya çıkmıştı. Şirket, maymunları öldürdüğünü resmen doğruladı.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

MAYMUNLARIN ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Hayvan savunucuları tarafından yapılan açıklamalarda, Neuralink teknolojisi kapsamında 23 maymunla ölümcül çalışmalar yapıldığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Sızdırılan 700 sayfalık belgelere göre, Neuralink testlerine giren 23 maymunun 15'i öldü.

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NEURALINK, İDDİALARI DOĞRULADI

Elon Musk'ın sahibi olduğu biyoteknoloji firması Neuralink, beyin çipi teknolojisinin denenmesi sırasında sekiz maymunu öldürdüğünü itiraf etti.

Yapılan açıklamada, "Bu çalışmanın bir parçası olarak, önemli histolojik verileri toplamak için planlanan tarihlerde 2 hayvana ötenazi uygulandı ve UC Davis'teki veteriner personelin tıbbi tavsiyesi üzerine 6 hayvana daha ötenazi yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Hayvan hakları savunucusu Sorumlu Tıp Merkezleri Komitesi'nde (PCRM) çalışan Jeremy Beckham, beynine implant takılan hemen her maymunun acı çekerek öldüğünü söyledi.

İnsanlar üzerinde denemenin etik olarak kabul edilebilir olması için tüm testlerde hayvanların kullanılmasının mecburi olduğunu nsöyleyen Neuralink, maymunları aşırı acıya maruz bıraktığı yönündeki iddiaları reddetti.

İNSANLARA UYGULANACAK

Neuralink, yavaş yavaş çipleri insanlar üzerinde denemek için çalışmalara başladı. Şirket, şimdilerde teknolojiyi insanlarda test edecek bir klinik deneme direktörü arıyor.

Elon Musk, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) şirkete onay vermesi halinde, insan deneylerinin 2022'de başlamasını umduğunu açıklamıştı.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.