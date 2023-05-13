Oppo, çip tasarım birimini kapatacak Çinli Oppo, akıllı telefon pazarındaki belirsizlikleri gerekçe göstererek çip tasarım birimini kapatacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, küresel ekonomi ve akıllı telefon endüstrisindeki belirsizlikleri gerekçe göstererek çip tasarım birimini kapatacağını duyurdu.

Çin'in en çok satan yerli akıllı telefon markalarından biri olan şirket, 2019'da kurduğu "Zeku" biriminin faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Çip biriminin geliştirdiği ürünler arasında, akıllı telefonlarda çekilen video ve fotoğraflar için görüntüleri iyileştiren "MariSilicon X" çipi de bulunuyor.

Çin'de belirsizlikler sürüyor

Dünyanın en büyüğü olan Çin'in akıllı telefon pazarı, ülkenin katı koronavirüs karantinalarını kaldırmasından sonra bile toparlanamadı.

Çin'deki akıllı telefon şirketleri, şimdiye kadarki en kötü düşüşlerinden birinden kurtulmak için mücadele ediyor.

2022'de Çin'de akıllı telefon sevkiyatları yüzde 14 düştü ve toplam birim sevkiyatları on yıl sonra ilk kez 300 milyonun altına indi.

Araştırma şirketi Canalys, geçen ay yaptığı açıklamada, ilk çeyrekte toplam akıllı telefon sevkiyatlarının yıllık yüzde 11 düşüşle 67,2 milyon adede gerilediğini ve bunun 2013 yılından bu yana en düşük çeyrek verisi olduğunu bildirdi.