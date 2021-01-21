Sosyal medya yasağını uygulamadığı için İranlı bakana soruşturma açıldı

İran'da İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi hakkında, yabancı sosyal medya platformlarına getirilen erişim yasağını uygulamadığı için soruşturma başlatıldı.

Son zamanlarda, ABD'li sosyal medya şirketlerine getirilen çeşitli yaptırımlar birçok ülkenin gündeminde. Bu ülkelerden biri de İran.

İran'da haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak adı geçen İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, yabancı sosyal medya platformlarına getirilen erişim yasağını uygulamadığı için soruşturma altına alındı.

İFADE VERDİ

Bakan Cehromi, İran Genel Başsavcılığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Kültür ve Medya Mahkemesi'ne çağrılarak ifade verdi.

Bakan Cehromi, "internetin zararlarını önlemek" ve "siber savunmayı desteklemek" amacıyla İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla 2012'de kurulan Siber Alem Yüksek Konseyi tarafından alınan kararları görmezden gelmekle suçlanıyor.

Konseyin, Instagram başta olmak üzere yabancı sosyal medya platformlarına yönelik erişimi engellemeyi amaçlayan talimatlarını uygulamadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Cehromi, ayrıca erişim engelinin aşılmasını sağlayan sanal özel ağları (VPN) engellememekle de suçlanıyor.

İran'da Twitter, Facebook, Telegram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformları ve yabancı mesajlaşma uygulamaları uzun yıllardır erişim engeli kapsamında tutuluyor.

İran'da Bakan Cehromi'nin, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakarların karşısında reformist ve ılımlı kanadın adaylarından biri olabileceğine ilişkin yorumlar da yapılıyor.