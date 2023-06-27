Starlink, Avrupa'da yüksek hızlara ulaşmaya başladı Son zamanlarda yörüngedeki Starlink uydularının sayısının artması, hızlara da yansıdı. Avrupa'daki kullanıcılar, artık çok daha yüksek hızlara ulaşabiliyor.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda 4 binden fazla Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

Starlink hızları artmaya devam ediyor

Son zamanlarda yörüngedeki Starlink uydularının sayısının artması, hızlara da yansıdı. Avrupa'daki kullanıcılar, artık çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor.

Gelen bilgilere göre, Avrupa’daki Starlink kullanıcıları, artık kırsal veya şehri fark etmeksizin 500 Mbps hızlara ulaşmaya başladı.

SpaceX, Starlink hizmeti için hedeflediği 1 Gbps hızına henüz Dünya’nın pek çok noktasına ulaşmayı başaramadı.

Ancak şirket, gelecekte binlerce uydu daha fırlatarak hedef hızlara rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, Starlink'in 2024 yılında ülkemize de gelmesi bekleniyor.