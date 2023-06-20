Yapay zeka çizdi, gören şaştı kaldı! İşte devlet başkanlarının çocukluk halleri Yapay zeka, devlet başkanlarının çocukluk hallerini çizdi. Fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aralarında Putin, Zelensky, Recep Tayyip Erdoğan gibi birçok devlet başkanının çocuklukları yer alıyor.

Son zamanlarda çok sık duyduğumuz yapay zeka, insan zekasını taklit edebiliyor ve kendini geliştirebiliyor.

Günlük hayatımızda birçok alanda yer almaya başlayan yapay zekanın çeşitleri de giderek artmaya başladı.

Popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin ardından hayatı olumlu yönde etkileyen birçok yapay zeka aracı çıkmaya başladı.

Bunlardan bazıları yazı yazıyor, resim yapıyor hatta konuşabiliyor. Son zamanlarda yapay zeka ile çizilen resimler öne çıkmaya başladı.

Sosyal medyada sık sık denk geldiğimiz yapay zeka ile çizilen görsellerin arasına devlet başkanlıkların çocukluk fotoğrafları da eklendi.

Birçok devlet başkanının çocukluk hallerini çizdiği görseller sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte yapay zekanın çizdiği devlet başkanlarının çocukluk halleri…