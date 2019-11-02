taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Telabyad'da YPG/PKK'ya ait tünel bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel bulundu.

Haber Merkezi | 02.11.2019 - 15:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sırasında, komandolar tarafından yeni bir tünel bulunduğunu açıkladı.

Telabyad'da YPG/PKK'ya ait yeni tünel bulundu VİDEO

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

MSB tarafından Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, tünelin görüntülerine de yer verildi. Yapılan açıklamada, ''Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel-Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.'' ifadeleri kullanıldı.

Telabyad'da YPG/PKK'ya ait tünel bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekim ayında yapılan anket sonuçları

Ekim ayında yapılan anket sonuçları

443
Gamze Özçelik Sudan'da

Gamze Özçelik Sudan'da

300
Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

Azerbaycanlı vekilin tepki çeken sözleri

402
Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

22
Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

Traktör taraftarından Türkiye'ye destek

97
Bülent Arınç'tan yeni KHK açıklaması

Bülent Arınç'tan yeni KHK açıklaması

227
HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir