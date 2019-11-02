Telabyad'da YPG/PKK'ya ait tünel bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sırasında, komandolar tarafından yeni bir tünel bulunduğunu açıkladı.

Telabyad'da YPG/PKK'ya ait yeni tünel bulundu VİDEO

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

MSB tarafından Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, tünelin görüntülerine de yer verildi. Yapılan açıklamada, ''Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel-Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.'' ifadeleri kullanıldı.