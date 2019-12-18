Termik santralde de Ziraat'te de 'yanlışa yanlış' dedik

Hükümetlerin memleket yararına yaptığı güzel işlerin yanında elbette yanlış işler de olur.

Önemli olan ise o yanlıştan çok zarar görmeden dönmek. Her hal ve şartta yanlışı savunanların yanında "yanlışa yanlış" diyemeyince medya, esas görevinden sapar.

Ensonhaber; termik santrallere filtre takma zorunluluğunun ertelenmesinin de Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı alma girişiminin de "yanlış" olduğunu söyledi.

Filtre takma zorunluluğunun ertelenmesini önce savunup, geri adım atılınca geri adım atanlardan olmadık.

Sözün özü; yanlışa yanlış dedik.