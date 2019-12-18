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Termik santralde de Ziraat'te de 'yanlışa yanlış' dedik

Medya; yasama, yargı ve yürütmenin yanında 4. güç olarak görülür. Yanlış işlerde medyanın eleştirileri, doğrunun bulunmasına en önemli katkıyı sağlar.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 13:35..
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Termik santralde de Ziraat'te de 'yanlışa yanlış' dedik

Hükümetlerin memleket yararına yaptığı güzel işlerin yanında elbette yanlış işler de olur.

Önemli olan ise o yanlıştan çok zarar görmeden dönmek. Her hal ve şartta yanlışı savunanların yanında "yanlışa yanlış" diyemeyince medya, esas görevinden sapar.

Ensonhaber; termik santrallere filtre takma zorunluluğunun ertelenmesinin de Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı alma girişiminin de "yanlış" olduğunu söyledi.

Filtre takma zorunluluğunun ertelenmesini önce savunup, geri adım atılınca geri adım atanlardan olmadık.

Sözün özü; yanlışa yanlış dedik.

CNN Türk, termik santral haberini savundu haberi
Termik santralde de Ziraat'te de 'yanlışa yanlış' dedik

Termik santraller kirletmeye devam edecek haberi
Termik santralde de Ziraat'te de 'yanlışa yanlış' dedik

Termik santraller 6 ay içinde filtre takacak haberi
Termik santralde de Ziraat'te de 'yanlışa yanlış' dedik

Ziraat Bankası Simit Sarayı'nı alıyor haberi
Termik santralde de Ziraat'te de 'yanlışa yanlış' dedik

Simit Sarayı'nı krize sürükleyen süreç haberi
Termik santralde de Ziraat'te de 'yanlışa yanlış' dedik

Simitçi Abdullah Kavukçu'nun geçmişi haberi
Termik santralde de Ziraat'te de 'yanlışa yanlış' dedik

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